Киевляне отказались присоединиться к маршу в годовщину гибели майданщиков

20.02.2020, Киев, Игорь Петров

Около двухсот человек прошли маршем по улицам Киева, приуроченный к годовщине кульминации столкновений боевиков Евромайдана с «Беркутом» в 2014 году.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», участие в акции приняли родственники погибших, священники, участники Евромайдана и активисты.

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Шествие прошло от Крепостного переулка, где 18 февраля погибло несколько человек во время беспорядков в ходе т.н. «Мирного наступления» на Верховную Раду, и далее – по улице Грушевского, через Майдан.

Шедшие скандировали «Герои не умирают, умирают враги», «Слава Украине – героям слава», «Слава нации – смерть врагам!», «Украина превыше всего!» и исполняли песню УПА «Червоную калину».

Организаторы акции, ехавшие на машине впереди шествия, призывали похожих и автомобилистов присоединяться к шествию, или хотя бы остановиться и выйти из своих машин в знак уважения к погибшим, но за исключением немногих прохожих, которые снимали шествие на смартфоны, на мероприятие не обращали внимания.

«Они погибли чтобы вы себя свободно чувствовали в этой стране! Неужели для вас так трудно? Позор вам!» – упрекали «активисты» автомобилистов и прохожих.