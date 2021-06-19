Киевляне платят больше за проезд в транспорте, чем жители Варшавы и Праги

19.06.2021, Киев, Игорь Петров

Новости Украины

Расходы на общественный транспорт у киевлян выше, чем у жителей Варшавы, Праги или Будапешта – при том, что в Киеве гораздо хуже качество услуг, поскольку используются маршрутки, а не современный муниципальный транспорт.

Об этом в эфире канала «Апостроф.ТВ» заявил бывший заместитель министра инфраструктуры Украины (2014-2015 гг) Александр Кава, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Ценовая политика – это ответственность местных органов власти. Хочу обратить внимание, что жители Киева уже давно за городской транспорт в месяц платят больше, чем, например, жители Варшавы, Праги или Будапешта. У нас очень часто сравнивают стоимость разового проезда –«посмотрите, у них разовый проезд стоит дороже». Это действительно так. Но почему-то забывают сказать, что в Праге или Будапеште жители города разовыми билетами не пользуются. Они покупают проездные, и в этих городах, если перевести стоимость, за 700-800 гривен житель получает право проезда без ограничений в городском и даже в пригородном транспорте. И если мы посчитаем, сколько, например, тратит киевлянин, который пользуется транспортом четыре раза в день (автобус-метро, метро-автобус), мы увидим, что сумма больше, чем у жителя Праги, Варшавы или Будапешта – при том, что там уровень доходов гораздо выше. Более того, там уровень транспорта несравним с тем, что мы имеем», – сказал Александр Кава.