Киевляне покупают липовые справки, пытаясь спастись от мобилизации и отправки на фронт

Игорь Шкапа.  
10.05.2023 13:20
  (Мск) , Киев
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Война, Дзен, Мобилизация, Украина


Украинские пограничники пресекли попытку двух киевлян избежать мобилизации и выехать за границу по поддельным документам.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщила Госпогранслужба Украины.

Украинские пограничники пресекли попытку двух киевлян избежать мобилизации и выехать за границу по поддельным...

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Так, через украинско-румынскую границу пытался выехать 28-летний житель киевлянин. Он прибыл в пункт пропуска «Солотвино» вместе со своей 49-летней матерью и предоставил в качестве основания для выезда за границу пакет документов о ее инвалидности.

«В ходе проверки предъявленных документов пограничники установили, что они полностью сфальсифицированы и не выдавались уполномоченными на то органами. Сам предъявитель признался, что приобрел поддельные документы у дельцов, оплатив за их услуги 10 тысяч долларов, – говорится в сообщении. .

Еще одна попытка имела место в пункте пропуска «Косино» на границе с Венгрией, куда попасть на основании липовой справки военно-врачебной комиссии и временного удостоверения военнообязанного пытался 48-летний киевлянин.

В апреле недалеко от украинско-румынской границы из реки Тиса достали тело мужчины в гидрокостюм. При нем был паспорт гражданина Украины и водительское удостоверение.

По словам Госпогранслужбы, это уже 16-й утопленник, обнаруженный в Тисе на участках границы с Румынией и Венгрией после начала военных действий.

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