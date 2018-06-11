11.06.2018, Киев, Владимир Гладков

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Киевляне призвали Порошенко возглавить гей-парад

Опрошенные блогером киевляне выступили против проведения в Киеве ЛГБТ-парада «Марш равенства», однако некоторые из опрошенных выразили мнение, что президент Порошенко и его окружение достойны стать его участниками.

Соответствующий опрос был опубликован на YouTube-канале «Klymenko Time», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Призыв к украинским властям лично принять участие в киевском гей-параде 17 июня ранее направили Петру Порошенко и депутатам Верховной Рады европарламентарии.

В то же время некоторые жители украинской столицы выразили мнение, что проведение в Киеве подобного мероприятия – позор и демонстрация чуждых народу ценностей.

«Ни в коем случае. Это позор. ЕС сходит с ума, такого не должно быть», – заявила молодая киевлянка.

«Нам эти европейские ценности не нужны. Мы жили без этого, и будем жить дальше, нам это не нужно. А если (Порошенко – прим. ред.) хочет участвовать, то пусть участвует – это его личное дело. Я думаю, что не все это поощряют», – поделился мнением мужчина преклонных лет.

Некоторые опрошенные также уверены, что Украине необходимо сначала повысить уровень жизни для населения, а потом заниматься организацией подобных маршей.

«Пусть он займётся другими более важными вопросами, чем геями. Если Украина будет на одном уровне с Европой в политическом и экономическом отношении, тогда – пожалуйста, а сейчас пусть занимаются украинским народом. Вы посмотрите, как мы живём – зарплаты маленькие, люди еле выживают», – заявила пожилая супружеская пара.

Кроме того, прозвучало мнение, что представители украинской власти достойны возглавить ЛГБТ-парад, как наиболее яркие его представители.

«Я считаю, что они достойны. Знаете, я 31 год работаю в искусстве и очень неприятно, что министр культуры имеет… на нашем языке это называется «двустволка». Я считаю, что есть скрытые и латентные люди нетрадиционной ориентации, а есть люди, которые это не скрывают. Я думаю, что они это не скрывают. Спокойно отношусь к этому всему. Я не гомофоб, но, тем не менее, считаю, что эти люди достойны возглавить», – выразил уверенность прохожий киевлянин.