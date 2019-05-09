Киевляне усыпали цветами Москву и Ленинград

09.05.2019, Киев, Владимир Гладков

Жители Киева возложили множество цветов к памятным плитам с названиями городов-героев Москвы, Ленинграда и Волгограда, расположенных у подножия монумента Родина-мать.

Соответствующую видеозапись опубликовал киевский блогер Андрей Селезов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Как бы там ни было, видите, город-герой Москва – сколько цветов лежит», – прокомментировала увиденное девушка за кадром.

При этом видно, что площадь возле монумента заполнена людьми, а мужчина с маленькой девочкой, по всей видимости дочерью, даже сфотографировались с флагом Черноморского флота СССР, на котором изображены красная звезда и серп с молотом.