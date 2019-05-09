09.05.2019, Киев, Владимир Гладков
 
Киев, Общество, Украина
Просмотров:

Киевляне усыпали цветами Москву и Ленинград

Жители Киева возложили множество цветов к памятным плитам с названиями городов-героев Москвы, Ленинграда и Волгограда, расположенных у подножия монумента Родина-мать.

Соответствующую видеозапись опубликовал киевский блогер Андрей Селезов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Мир Тесен, Яндекс.Дзен, Telegram, FacebookОдноклассниках, Вконтакте, канал YouTube и Яндекс.Новости

«Как бы там ни было, видите, город-герой Москва – сколько цветов лежит», – прокомментировала увиденное девушка за кадром.

При этом видно, что площадь возле монумента заполнена людьми, а мужчина с маленькой девочкой, по всей видимости дочерью, даже сфотографировались с флагом Черноморского флота СССР, на котором изображены красная звезда и серп с молотом.

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Метки: , , ,








За мат, оскорбления, Администрация Сайта вправе удалять сообщения и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

По вопросам разбана обращаться на [email protected]


Все новости за сегодня
  • Май 2019
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    «    
     12345
    6789101112
    13141516171819
    20212223242526
    2728293031  

    • Спасибо!

    Теперь редакторы в курсе.

    Закрыть