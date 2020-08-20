20.08.2020, Киев, Максим Карпенко
 
Белоруссия, Киев, Политика, Украина
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Киевляне вышли на митинг в поддержку Лукашенко


В Киеве у посольства Белоруссии состоялась акция в поддержку действующего президента республики Александра Лукашенко.

Несколько десятков человек с белорусскими государственными флагами в руках скандировали «Батька, вперед! С тобою народ», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Участник  акции также держали в руках плакаты с надписями: «Батька, здоровая Украина с тобой», «Белорусы Украины с Лукашенко», «Успешная Беларусь только с Лукашенко» и другие.

Также протестующие сравнивали цены, которые в Белоруссии сложились при режиме Лукашенко, и стоимость товаров на Украине.


Организаторами акции выступили активисты Компартии Украины, братья Александр И Михаил Кононовичи, которых ранее в Киеве избили праворадикалы за призывы к борьбе с нацизмом.

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