Киевляне взвыли: Света нет сутками. Графики отключений не работают

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Новости Украины

Жители Киева и области массово жалуются на регулярные отключения электроэнергии. При этом графики отключений фактически не работают.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет телеграм-канал «Реальный Киев», опубликовавший соответствующую подборку жалоб от своих подписчиков.

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«Реально, отключают свет более чем на 10 часов каждый день. А напротив соседи всегда со светом, вывесками, освещением. Где очередность?», – негодует один из читателей.

«По непонятной причине у нас свет выключили в 21.20, до настоящего времени вся улица без света», – жалуется еще один киевлянин.

Не лучше ситуация в области.

«Вышгород уже третий день без света. Дозвонились в ДТЭК, сказали, что не знают, что у нас нет света и на наш адрес нет заявки на подключение. Весь город в темноте, как они не знают?! 3-й день без света, это ужас», – возмущаются жители Вышгорода.

Еще одна читательница рассказала, что адрес ее отсутствует в графике отключений на всех предложенных сайтах.

«Проверяла неоднократно. Однако свет отключается три раза в день. Возмущает, прежде всего, отсутствие порядка, непрогнозируемость и непрозрачность действий”, – пишет подписчица.

«Рельный Киев» отмечает, что таких жалоб очень много.

Стоит заметить, что сегодня сразу в трех украинских областях, где до этого была относительно стабильная, если сравнивать с киевским регионом ситуация со светом, ввели аварийные отключения, о чем отчитались в пресс-службе «Укрэнерего».

«Диспетчерский центр НЭК «Укрэнерго» вынужден предоставить с 11:00 операторам распределительных сетей (облэнерго) объемы для ограничения электроснабжения всех категорий потребителей в Сумской, Харьковской и Полтавской областях. Действие графиков почасовых отключений в этих областях временно прекращено», – объяснили в «Укрэнерго».