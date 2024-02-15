Киевляне жадно ловят лайфхаки из синагоги, чтобы не угодить в жернова властей

В Киеве начинает активно набирать популярность фейсбучная страница синагоги Бродского. Того самого сахарного магната и мецената времен Российской империи, что построил ряд известных зданий, в том числе, центральный Бессарабский рынок и эту самую синагогу.

Нынешний повышенный интерес к его религиозному дому объясняется не массовым переходом шароварщиков в иудаизм – туда, как известно, чужих не принимают. Нет, причина гораздо более простая – на упомянутой страничке размещаются посты для своих, нередко с лайфхаками, помогающими избежать различных неприятных ситуаций, которые так или иначе генерируются властями.

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Среди веселых роликов с песнями, танцульками и возгласами «Ле хаим!» («За жизнь!») присутствуют и советы быть осторожными и внимательными, чтобы не попасть впросак. Напрямую власти, конечно, не обвиняются, но СВОИ должны сразу скумекать, как себя вести, дабы ничто не мешало на фоне военного положения веселиться и дальше.

Например, один из лайфхаков призывает не доверяться разного рода коммунальным службам. Не пускать их в дома, не открывать двери. Приводятся примеры разных жульничеств. В частности, рассказывается о том, что в Киеве появилась новая мода: по подъездам шастают группы лжекоммунальщиков (а нередко и не лже), которые под видом проверки газового оборудования выдуривают деньги у легковерных обывателей. Все это происходит под эгидой подготовки города к новым тарифам и платежам, цену на которые планируется взвинтить, как минимум, вдвое, при стабильно низкой средней зарплате и мизерных пенсиях. Столичные жители уже давно со страхом ожидают этого нового этапа издевательств от Зе-режима. Теперь, похоже, он наступает. Не зря ведь на днях в столицу приезжала делегация МФВ.

Вот, что говорит по данному поводу наша старая знакомая, русская киевлянка Валентина, пенсионерка, работавшая бухгалтером на одном из госпредприятий:

«Людоеды из МВФ (по-другому я назвать их не могу), благодаря которым население оказалось в нищете и бесправии, прибыли поглядеть, как Зе-кукла выполняет их условия для получения нового кабального кредита. А кукла вовсю старается, вместе со Шмыгалем и другими злодеями. Что касается, например, газоснабжения, то уже собираются взимать плату за обслуживание сетей, в добавление к стоимости самого голубого топлива и его транспортировке. Хотя до хунты никакая транспортировка не тарифицировалась. Ведь она была оплачена потребителями еще в советские времена, когда прокладывались трубы. Но нынешние временщики просто наглым образом придумали, на чем бы еще обдирать народ, и включили ее в тариф. Кроме того, вдобавок удумали и «за обслуживание» ежемесячно драть три шкуры. Хотя какое, простите, на хрен обслуживание? Они заявляются раз в квартал, чтобы счетчики сверять, вот и все обслуживание! Грабеж да и только!.. Но и этого им показалось мало. Теперь они еще, под видом проверок газовых сетей, устраивают проверки квартир ради выявления военнообязанных. Подглядывают, выспрашивают… Я уже не раз слышала, что им и другим жэковцам поставлена такая задача. Дворники обязаны давать отчеты тоже. Короче, готовятся к принятию нового могилизационного закона. И даже не дожидаются его ввода в действие. И, кроме всего прочего, за свои типа услуги деньги требуют… Тут у нас на дверях подъезда повесили объявление, что будет проверка газовой системы. И в приказном порядке потребовали, чтобы жильцы газовщиков пускали в квартиры. Мол, это законная обязанность такая! Хотя ни в одном законе такой обязанности не прописано. Мы сразу поняли, что базу данных на уклонистов собирают. А заодно, возможно, и к квартирам присматриваются, на предмет, чем можно поживиться или насколько выгодно будет их отбирать за долги. Вообще, у меня и многих моих знакомых сложилось впечатление, что сейчас все действия госструктур связаны с могилизацией… Да уж, недаром в этой самой синагоге предлагают двери не открывать. Молодцы евреи, что заботятся о своих, большие молодцы…».

Из других новостей ЖКХ. В Киеве начали работу бесплатные курсы для женщин, желающих освоить профессию электромонтера, о чем пафосно раззвонили местные медиа. Столичные жители мгновенно расценили данное известие как знак того, что на передовую собираются отправить всех работников-мужчин, после чего возникнет опасность, что придется потребителям «торчать без света и тепла, в дерьмом затопленных квартирах» (поэтический комментарий в ТГ).

На учебу зазывает лично замглавы военной администрации. Ожидается призыв женщин также и на мастер-классы по грузовым работам, сантехнике и канализации. Однако дамы не особо спешат подключаться, поскольку опасаются, что их отправят вслед за мужиками. Тем паче что, согласно новому мобзакону, уже предусмотрена постановка на учет всех громадянок, имеющих фармацевтические дипломы…

После вступления в должность генерала Сырского, известного под кличками «Бахмутский мясник» и «Генерал – 200», ТЦК в Киеве перешли на круглосуточный режим. И их сотрудники кинулись выполнять план по набору на мясные штурмы с утроенной энергией. В столице увеличивают количество блокпостов. Причем с абсолютно циничной по своей неприкрытости аргументацией, которую транслируют провластные СМИ и соцсети:

«Учитывая все скандалы, связанные с работой ТЦК, у людей в головах сложился образ «карателей» и «полицаев», поэтому граждане пытаются избегать данных лиц. А правовой базы для остановки граждан и получения их личных данных так и нет, поэтому остается продолжать незаконные маневры и прикрывать мобилизацию легальным механизмом, при котором можно будет получать информацию для выписывания повесток».

«Совершенно оборзели! – не в силах скрывать свое возмущение, говорит еще один наш знакомый, Иннокентий. – Даже не таят уже, что под предлогом поиска диверсантов ищут «пушечное мясо». Думают, «биомасса» все проглотит. Но народ уже начинает меняться. И все чаще протестует и противостоит… То и дело слышишь, как накостыляли то одному, то другому мордовороту из ТЦК, которые цеплялись к людям с повестками. Противостояние начинает нарастать, как снежный ком…».

Из дополнительных «инноваций» Сырского можно упомянуть также активизацию антирусской террористической деятельности за рубежом. Например, в Германии началось формирование отрядов нацистских партизан из числа беженцев, для борьбы с симпатизантами России. Новостью об этом, быстро разошедшейся по пабликам, поделился некий украинский эмигрант:

«Началось то, чего мы все боялись. Это может случиться с каждым мужчиной призывного возраста, который находится на территории Европейского Союза».

То, что это не фейк, подтверждает еще один киевлянин по имени Вадим. Он уехал с семьей в Германию в первые дни СВО, прорвавшись сквозь многокилометровые заторы на западных дорогах. Говорит, что хорошо относится к РФ, но у них с женой двое малышей, и они просто испугались войны. Какое-то время в Германии жили вполне благополучно, но затем стали чувствовать недовольство со стороны местных властей.

«Нам дали понять, что пора и честь знать, надоели мы тут уже… А потом вдруг стали поступать требования, чтобы я явился в украинское консульство. Для мобилизации. Чуть погодя начались звонки с предложениями вступить в карательное формирование в Европе. Которое будет следить за русскими туристами и пророссийскими эмигрантами и уничтожать их. Представляете, кошмар какой?.. Эта банда планирует убивать невинных людей, даже детей и женщин, только за то, что они русские и не согласны с ее политикой!.. Какое счастье, что мы выскочили из этой страны! Но теперь и тут боимся. Я трубку кинул, не стал разговаривать. А теперь думаю, не поставили ли нас тоже на контроль…».

«Лучше бы экономикой занялись, – вздыхает жена Иннокентия, экс-учительница Эльвира. – Все дорожает не по дням, а по часам. А пенсии у нас с мужем прежние – по 2300 гривен ($61). Ничего особенного себе не позволяем, только крупы, картошку и дешевый чай. Редко молоко – оно уже почти 60 гривен за бутылку. Ходим в старых облезлых туфлях и истрепанной одежде. Но нам хоть сын немного помогает финансово, хотя у него тоже негусто, а как остальные?.. Знаете, тут в нашем дворе какое-то время мужчина часто в мусорнике рылся. Довольно молодой, но у него с ногой что-то было нехорошее, сильно хромал. Мы, как могли, делились с ним, выносили какую-то пищу… А потом он исчез. Соседи рассказывали, его военкоматчики забрали. Отправят теперь на погибель. Ужас, ужас…».