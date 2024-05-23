Киевлянин рассказал, как Кличко 10 лет уничтожал столицу Украины

Виталию Кличко очень не повезло, что построенные в советское время сооружения начали рушиться именно во время его каденции на посту мэра Киева.

Об этом на канале «Вышка» заявил украинский политический психолог Олег Хомяк, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, TikTok и Viber.

«Метро. 10 лет. Метро, которое по большей части было построено в Советском Союзе. Потом, коррупция человека, который отвечал за метро. Его освободили даже? Он же с Кличко пришёл вместе. И если Кличко скажет, что – «боже мой, что же там творилось!», ну, так ты ж мэр, это же метро. То есть я не верю, что какой-нибудь руководитель какого-нибудь подразделения не знали, что происходит. А если так – то это ужас, это значит, что это плохой мэр. Что хорошего в Киеве?

Есть Стеклянный мост и новый парк там, велосипедные дорожки, но нет подземных паркингов, никто их и не строит. Все европейские города в этих паркингах подземных. Разрушаются мосты, все говорят, что мосты в ужасном состоянии. Но ведь мосты через Днепр – это серьёзный проект ремонтировать, а Стеклянный мост построить проще. То есть такая же популистская власть, которая делает какие-то вещи, которые можно продать. Но, видите ли, не повезло, что начало всё рушиться в эти 10 лет, из того советского наследия, его же надо обслуживать как-то», – сказал Хомяк.

Он напомнил, что когда-то Киев называли самым зелёным городом Европы.

«Это была правда. 30 лет назад – это зелёный город, этого нет уже. Везде были деревья, была тень. Но ещё начиная с Омельченко, который уничтожил «Майдан незалежности», там же были деревья, фонтаны. Зачем? Торговый центр. Туда же идут все эти массовые строительства незаконные. При желании всё можно было бы решить. Нет политической воли? Она есть, но направлена на другое. Ответственность? Нет. Вы же видите, освободили кого-то. Они же друг друга…Кто-то пострадает из крайних, а ключевые персоны…это же система», – заключил психолог.