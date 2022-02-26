Киевлянин: Удар по жилому дому – «чистая постанова»

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Растиражированные украинскими СМИ кадры удара по многэтажке в Киеве очень похожи на постановку для западной пропаганды – несмотря на выходной день, когда все жильцы должны быть дома, все обошлось без жертв.

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«После взрыва на ул. Лобановского я думаю, теперь больше киевлян смогут понять, что снаряд, попавший в садик (Нова – Кондрашовка) – чистая постанова», – комментирует киевский музыкант Тарик Незалежко.

Общественник Геннадий Сивак отмечает, что попадание ракеты в жилой дом могло быть заранее срежиссированным:

«Удивительное что-то произошло. В выходной день прилетела ракета в жилой дом Киева, а никого не убило. Но камер было немеряно и снаружи, и даже изнутри. Согласитесь, интересный факт получился. Прямо весь дом пустой – это как вообще, в выходной день?» – сказал он «ПолитНавигатору».

Военный эксперт Владислав Шурыгин изучил след от ракеты и характер разрушений. По его мнению, многоэтажку на проспекте Лобановского атаковала ракета украинского ПВО:

«Это точно ракета. Явно не крылатая ракета. По траектории либо «воздух – земля», либо сбившаяся с курса ракета ПВО. По всем характеристикам бракованная зенитная ракета, сошедшая с траектории или неправильно запущенная».

С этим соглашается военный эксперт Семен Багдасаров, который напоминает о размещении в жилых кварталах Киева и других украинских городов украинской военной техники. Все это может быть использовано для провокаций и обернуться гибелью мирных жителей.

«Вполне можно предполагать, что это украинская ракета ПВО. (Размещение военной техники) в городах – это опасно для мирных жителей. Бои в городе – это вообще опасная вещь. Из-за этого может происходить гибель мирного населения. Любой бой в городе – это страдание для мирного населения», – заявил Багдасаров в комментарии «ПолитНавигатору».