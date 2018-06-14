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Киевлянин в прямом эфире попросил не называть парад пид###сов «маршем равенства»
В ходе передачи «КиевПрайд. Гомодиктарута или защита прав ЛГБТ?» большинство звонивших в студию отрицательно отнеслись к идее проведения гей-парада в Киеве.
Многие из дозвонившихся нелицеприятно отзывались об участниках акции, передает корреспондент “ПолитНавигатора”.
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«Вы такие названия придумали, «Марш равенства»… Вы называйте прямыми словами: нечего пи###асам там делать», – сказал зритель из Киева, после чего ведущий его прервал.
«Это – литературное слово», – прокомментировала Ольга Коцько, глава Киевской организации партии «Правый Сектор».
«Пи###асня есть пи###асня», – продолжил зритель .
«Сто процентов», – поддержала его Ольга Коцько.
«Мне кажется, что больше половины украинского общества очень нетерпима к ЛГБТ», – прокомментировал ведущий? обращаясь к главе общественной организации «Инсайт» Елене Шевченко, которая представляла в передаче ЛГБТ-сообщество.
«Конечно. Во-первых, те люди, которые звонят в студию – это те люди, которых очень сильно цепляет. Я не удивлена. Во-вторых, мы тут в эфире много раз говорили, что надо работать с обществом, надо пояснять, что такое права человека», – сказала она.
В итоге ЛГБТ-активистка была вынуждена покинуть студию.
Метки: гей-парад, Елена Шевченко, ЛГБТ, Ольга Коцько
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