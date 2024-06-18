Киевлянка получила 12 лет за диверсию в Москве

Михаил Рябов.  
18.06.2024 16:44
  (Мск) , Москва
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Дзен, Криминал, Происшествия, Россия, Терроризм, Украина


12 лет колонии получила 35-летняя гражданка Украины Кристина Любашенко, которая после начала СВО выехала из Киева в Швейцарию, а затем приехала в Москву, где совершила несколько идеологических диверсий.

8 мая 2023 года украинка в съемной квартире в подмосковном Долгопрудном установила в окне колонки, откуда транслировала гимн «Ще не вмерла» и запись речи в поддержку бандеровского режима на Украине. Затем вызвала такси и отправилась на Воробьевы горы в Москве, где запустила в небо воздушные шарики с привязанным к ним бело-сине-белым флагом – именно такое полотнище используют террористы-неовласовцы, совершавшие вылазки в Белгородскую область по приказу ГУР МО Украины.

12 лет колонии получила 35-летняя гражданка Украины Кристина Любашенко, которая после начала СВО выехала...

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Приговор украинке огласил Второй Западный окружной военный суд, причем, обвинение запрашивало ей более длительный срок – в 15 лет. Действия бывшей киевлянки были квалифицированы как участие в террористической организации и распространение фейков о ВС РФ.

Адвокат Любашенко пыталась сослаться на то, что дивчину подставили – бандеровские перфомансы в Москве она осуществила по наущению некоего Виталия Юрченко, с которым познакомилась в Швейцарии. Поначалу мужчина помогал Любашенко в эмиграции деньгами, а затем в знак благодарности потребовал съездить в Москву и провести «мирную акцию против войны».  Любашенко якобы не хотела ничего делать, но Юрченко, знавший о ее тяжелом материальном положении, угрожал тем, что детей украинки заберут в детдом.

На суде в ходе прений выяснилось, что правоохранители заранее знали о планах экстремистов по проведению акции.

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