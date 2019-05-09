Киевлянка пыталась троллить сестер с портретом Жукова

09.05.2019, Киев, Игорь Петров

Сестры Мария и Галина, которые уже много лет участвуют в шествии на День Победы в Киеве, и которых некоторые СМИ называют «сестрами Жукова», приняли участие в акции «Никто не забыт, ничто не забыто» которая раньше называлась «Бессмертный полк», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Как и раньше, сестры пронести портрет маршала Георгия Жукова по улицам Киева. На этот раз они шли перед основной колонной и привлекли внимание журналистов и прохожих.

Какая-то женщина начала расспрашивать сестер почему они называют Георгия Жукова Победоносцем, а потом стала интересоваться сколько им платят.

Сестры сначала на поняли вопроса, потом одна из них сказала: «Ничего не платят».

«И шо вы, бесплатно вот это?» – спросила женщина.

Вторая из сестер рассердилась и перекрестила ее со словами «Во имя отца и Сына и Святого духа, аминь». «Бабушка, вы така ласкава!», – ответила женщина, после чего начала интересоваться «кто завоевал победу», но сестры поняли, что их троллят и отошли.

Женщина тоже отошла к своим знакомым и они вместе посмеялись над инцидентом.

В 2017 году националисты пытались отобрать у сестер портрет Жукова и бросить его в Вечный огонь, но старушки вытащили портрет из огня.