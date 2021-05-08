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08.05.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Колониальная демократия, Украина
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Киевлянку, назвавшую Зеленского «холуём США», отключили от украинского телеэфира

Новости УкраиныНа Украине под руководством холуя Америки Владимира Зеленского полным ходом возрождается фашизм и уничтожается...

На Украине под руководством холуя Америки Владимира Зеленского полным ходом возрождается фашизм и уничтожается медицина.

Об этом заявила киевлянка, дозвонившаяся в прямой эфир украинского телеканала «Наш», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Телезрительница представилась Таисией из Киева и заявила, что выступает против навязываемой властями новой даты – «дня примирения» 8 мая, поскольку ни о каком «примирении с фашизмом» не может быть и речи. При этом женщина подчеркнула, что фашизм на Украине возрождается, это наглядно доказал недавнимарш в честь гитлеровцев СС «Галичина» в центре Киева.

«Западная Украина пусть себе празднует, пусть нам не навязывает фашизм, он у нас возрождается и, к сожалению, власти это поощряют. Они для меня молодёжь, мне 89 лет, я пережила оккупацию, я фашизм видела воочию, не по книгам, поэтому они не могут судить то, что было», – сказала Таисия.

Также она привела в пример Россию.

«Что касается Власова в России – да, там тоже был фашизм, но они его искоренили, и там голову фашизм не поднимает», – подчеркнула женщина.

Кроме того, телеведущая попросила киевлянку прокомментировать украинскую кампанию по вакцинации. В ответ дозвонившаяся сообщила, что сама является медиком, прекрасно осведомлена о побочных эффектах у поставляемых на Украину препаратов, а также о том, что её семья не собирается вакцинироваться, поскольку не верит современной украинской медицине.


«У нас медицины нет, у нас в Украине была лучшая медицина, я проработала 52 года, к нам со всех стран приезжали учиться, у нас процветала медицина», – рассказала Таисия.

«Теперь мы стали холуями Америки, и наш президент – холуй Америки», – добавила киевлянка.

В ответ телеведущая поспешила прервать разговор, призвала проявлять уважение и напомнила, что «мы не на кухне, а в прямом эфире».

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