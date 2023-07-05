Киево-Печерская Лавра: Бандеровцы пойдут на штурм в 5 утра

Вчера провалилась очередная попытка украинских властей захватить нижнюю часть Киево-Печерской Лавры. В монастырь заявилась комиссия Минкульта с целью опечатать несколько корпусов, где находятся монашеские кельи. С нею же прискакали, как водится, и бесноватые активисты – в драных шортах и с богохульными плакатами. Один из этих деятелей долго и нудно орал монахам и прихожанам «Чемодан, вокзал, Россия!». И размахивал «наглядной агитацией» – старым фото, где изображались вместе Владимир Путин, Патриарх Кирилл и митрополит Онуфрий. Над каждым из них была намалевана оскорбительная надпись. Подобным же образом манифестировали и его «побратимы».

Все это было крайне небезопасно для защитников святыни – насельников и прихожан, в том числе, женщин и детей. Ведь национал-сброд, до рвоты лающий под дудку СБУ, бывает и вооруженным. В его составе разного рода люмпены и психопаты, в том числе, из террористических организаций – молодежной «С14» и прочих.

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Не так давно один из таких малолетних уродов на въезде в нижнюю Лавру брызнул из противособачьего перцового баллончика в лицо известной защитнице канонического Православия – юристу Виктории Кохановской. По требованию Виктории его – с явным нежеланием, ненадолго – для составления протокола задержала полиция. (Которая только что сонно околачивала груши возле шлагбаума и никак не препятствовала нападению). Откликнулись на требования свидетелей «полициянты» лишь под камерами смартфонов. Составили протокол – и… сопляка отпустили.

А самой Виктории продлили срок задержания под домашним арестом, назначенным за ее правозащитную деятельность несколько месяцев назад. Так же, как и больному диабетом наместнику Лавры, митрополиту Павлу (не исключено, что нападение планировалось и на него), который тоже должен был приехать в Лавру, поскольку оканчивался предыдущий срок его домашнего заточения, и появилась надежда на непродление. … Но куда там. владыке Павлу, как и Вике, припаяли новых несколько месяцев. Хорошо, что дома, а не как замечательному православному публицисту Дмитрию Скворцову – в Лукьяновском централе.

Митрополит Павел – один из немногих в руководстве УПЦ, который, пусть и с запозданием, но все же решился прямо и резко бросить в лицо хунте обвинения в незаконных действиях. И назвал клику Зеленского «сворой».

Несмотря на его предыдущие колебания – в унисон с перманентными реверансами митрополита Онуфрия и других епископов в сторону Банковой – лаврский настоятель все-таки нашел в себе мужество швырнуть перчатку поганой сатанинской власти. За что и был отправлен под арест с тяжелым браслетом на больной ноге.

Но владыка держится очень мужественно и даже шутит по поводу своего статуса. Когда несколько дней назад ему вручали очередной ордер, он лишь пошутил для сервильных телевизионщиков в таком смысле:

«Вы меня называли «Пашей-Мерседесом», но я теперь – «Тесла». Поскольку двигаюсь с электронным браслетом, который сам же и подзаряжаю».

По поводу этих слов так высказался – и в шутку, и всерьез – наш давний респондент, русский киевлянин и прихожанин Лавры Олег:

«Тут я бы остановился на этот самом моменте «подзарядки». Думается мне, что в постановлении суда не прописано указание подследственному самому заряжать браслет. Обычно такие мелочи выпускаются из виду. А если не прописано – значит, и никакой ответственности за его нефункционирование владыка не несет. Вот мне интересно – если действительно, этот момент не прописан, то почему юротдел УПЦ не заостряет на этом внимание?.. К сожалению, этот юротдел больше уделяет внимание заявлениям, что мы, мол, давно не Московский патриархат. В таком плане, в таком разрезе».

А тем временем власть все сильнее сжимает клещи вокруг УПЦ. Особенно разъярилась она после 4 июля, когда монахи и прихожане, в том числе, старики, женщины и дети, не пропустили безбожную комиссию (не имевшую законного мандата, поскольку суды еще не закончились) в монастырские корпуса.

Детки сидели на ступеньках, взрослые молились. Хунтовские эмиссары и полиция не посмели разбрасывать их среди бела дня, при всем народе, под объективами камер. Но пообещали подать в суд на родителей, угрожая всякими карами, вплоть до заключения и лишения родительских прав.

Бандеровская шайка ушла не солоно хлебавши, но затаила глубокую ненависть. Следующая атака, согласно инсайдерской информации, запланирована на 7 июля – великий праздник Рождества Иоанна Крестителя.

Как заявил один из членов комиссии Остапенко, ее члены обратились к правоохранителям, чтобы те обеспечили им доступ к заблокированным корпусам.

Кроме упомянутых силовиков, к акции планируется привлечь и 112-ю бригаду киевской теробороны. В связи с чем в православных пабликах появилось следующее воззвание:

«По нашей информации, к захвату Лавры хотят подключить Киевскую 112-ю отдельную бригаду ТРО. Если это так, то мы обращаемся ко всем ее членам: ребята, не исполняйте преступный приказ о силовом захвате главной святыни Украинской Православной Церкви и всей Украины! Не занимайтесь тем, чтобы вышвыривать из стен обители монахов и верующих! Не покрывайте себя несмываемым позором! Не губите свои бессмертные души! Мы молимся, чтобы Господь вразумил всех и не допустил поругания святыни».

«Конечно, слова очень хорошие, несомненно, – говорит по этому поводу Олег. – Да только услышат ли их «ребята»? Мы же знаем, что в теробороне полным-полно отморозков и люмпенов, всякой, простите, швали, которая в первые дни СВО бросилась туда за оружием и «жрачкой». Вот, видимо, именно их, как штурмовиков-махновцев, и хотят напустить на монахов, женщин и детей. Чтобы перед Западом изобразить все это в качестве «народного гнева» против «фсбэшников в рясах». А полицию и СБУ выставить белыми и пушистыми…».

Кстати, очень похоже на то, что нападение планируется совершить ранним утром, сразу после комендантского часа (5.00 утра) и до 9.00, когда начинается доступ в Лавру для прихожан. Ведь не зря именно такой регламент был установлен минкультом сразу после его фиаско 4 июля.

Защитники Лавры не сомневаются, что ради достижения своих целей хунта готова на все. И очень сожалеет, что снова не слышно четкого слова предстоятеля – митрополита Онуфрия в защиту святыни и Церкви…