Киево-Печерская Лавра обречена – спасти её может только освобождение Киева

Проект захвата Киево-Печерской Лавры разрабатывался не один год, и украинские власти в нем лишь исполнители. В данный период Лавра обречена, но она может быть спасена в случае освобождения Киева от неонацистов.

Такое мнение в эфире «Крым 24» выразил сооснователь движения «Сорок сороков», председатель партии традиционалистов России «За семью!» Андрей Кормухин, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Дело в том, что проект захвата Киево-Печерской Лавры был долгоиграющий и много лет готовился. Поэтому в сегодняшних условиях никто уже не остановится, и я неоднократно, говорил, что данный проект не курируется украинскими властями – этот проект включён в так называемый проект неоафин, который с нами воюет сегодня на территории Малороссии и Новороссии.

Это американские неоконы, которые к Православию и вообще к христианству не имеют никакого отношения. Это неоязыческий проект, для них Православие является врагом, и для уничтожения Православия на Украине они выбрали вот такой многоступенчатый путь.

То есть, сначала нужно его дискредитировать, потом его уничтожить.

Дискредитировать через ПЦУ, а потом уже уничтожить его как таковое.

Потому что они прекрасно понимают, что на Украине православные христиане – это подавляющее большинство, это люди верующие, мы помним многотысячные крестные ходы. Поэтому вот они выбрали такой путь, как принято говорить, «варить лягушку постепенно».

Да, поэтому Киево-Печерская Лавра в той конфигурации, в которой сегодня сложилось, приговорена. Спасти её можно конечно в первую очередь Господь Бог, ну и я думаю, что Киев должен быть освобождён от неоконовского американского ига, в котором он находится.

Потому что Зеленский – это, естественно, клоун, он не имеет к этой истории вообще никакого отношения. Он просто является здесь марионеткой, выполняющей приказы.

Мы помним прекрасно визиты господина Помпео к Константинопольскому Патриарху и в Украину. То есть, в этом многоступенчатый проект по уничтожению Православия как такового, чтобы его оторвать от России, и, в конечном итоге, превратить эту землю просто в колонию, в часть их большого проекта неоафин».