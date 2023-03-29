Киево-Печерская Лавра: Последний день перед сроком ультиматума нацистов

За день до запланированного властями выселения монахов из Киево-Печерской Лавры решили подсуетиться обезьяны в Ивано-Франковске. Они давно обещали отобрать у Церкви кафедральный собор Рождества Христова – ее последний храм в этом втором после Львова гнезде западенского уродства. Видимо, для того, чтобы подбодрить родственную кодлу в Главхуторе: вот, мол, видите, не тушуйтесь, берите с нас пример!

Утром 28 марта, прямо во время Божественной Литургии, возле собора собралась возбужденное стадо в количестве около 200 бесноватых. Рогули взломали ворота и боковые двери при помощи «болгарки» и проникли в храм. После чего открыли центральный вход и, применяя слезоточивый газ, пинками и ударами вытолкали верующих вниз по лестнице во двор. Сопротивлявшихся избивали руками и ногами, бросали в них камни. Избили епископа Ивано-Франковского Никиту. Еще один священник, секретарь Ивано-Франковской епархии, был доставлен в бессознательном состоянии в больницу. Где нацистские коновалы заявили, что он – сторонник русского мира, и лечить его они не желают. Так же ответили и в других медучреждениях. В связи с чем пострадавшего протоиерея Василия пришлось перевезти в другую клинику, в Черновцах.

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Изгнав верующих, орангутаны закрылись в оскверненном храме, приперлись в алтарь вместе с какой-то бабой и принялись там горлопанить свои мантры про Украину. Самцы гнусавили, а самка снимала их на смартфон. Видимо, для истории. Это ведь в жизни национал-бесов «большое историческое событие», как выразился, будучи в восторге от него, местный мэр тягнибоковец Марцинкив.

«Это был последний храм в Ивано-Франковской области, принадлежащий УПЦ Московского патриархата. Мы долго шли к этому событию и показали сегодня хороший пример для всей страны… Желаю, чтобы все наше независимое государство, за которое проливали кровь наши парни и девушки, было очищено от Московского патриархата», – торжественно изрек он по данному поводу (пер. с мовы).

И попутно обвинил прихожан в распылении газа. Хотя на кадрах, показанных в пабликах, ясно видно, кто это делал.

Кстати говоря, именно сей деятель и был главным закоперщиком нападения. Накануне он в соцсетях созывал на приступ своих «однодумцив». В аффилированных с ним соцсетях также распространялись призывы прийти во вторник 28 марта на ул. Довженко, в кафедральный собор, с целью совершать провокационные действия и захватывать храм. Верующие тогда обратились к правоохранителям по поводу готовящегося нападения. Но те, понятное дело, никак не отреагировали. Так всё потом и происходило при полном их попустительстве. Вернее сказать, при молчаливой поддержке.

Как на это отреагировало руководство УПЦ, ранее отрекшееся от единства с Москвой?

Глава синодального информационно-просветительского отдела УПЦ митрополит Климент (Вечеря) посетовал, что ни одно украинское СМИ не осветило преступные действия городской власти.

А еще один архиепископ, глава представительства УПЦ при международных организациях Виктор (Коцаба) заявил, что силовой захват храма в Ивано-Франковске будет иметь последствия для евроинтеграции Украины.

«Вообще-то говоря, закон в этом недогосударстве растоптан давно, – так прокомментировала выступления епископов наша давняя знакомая, русская прихожанка из Киева Нина. – Это все видно было по действиям властей начиная с 2014 года. И особенно, в том, что касается Церкви, – с 2018-го. После томоса. В течение последних месяцев творилось уже настолько вопиющее беззаконие, что не замечать его могли только или творящие его, или их потакатели. Я не говорю, что некоторые представители нашего священноначалия вступили в корыстный сговор с беззаконниками, отнюдь. Но их политика облизывания сатанинской власти по схеме «плюнь в глаза – все Божья роса» обернулась самым настоящим потаканием. И бедствием для Церкви и верующих».

Мнение Нины поддерживает прихожанин Лавры Олег:

«Да, так и есть. И вот сейчас уже, когда Церковь практически на краю пропасти, в шаге от полного запрета, продолжаются прежние архиерейские, простите, штучки. Насчет призывов молиться об этих подлых «властях и воинстве», например. Или вот взять хотя бы заявление архиепископа Коцабы насчет последствий для евроинтеграции. Напугал Зелю, что называется, бабаем. Плевать Европа и Америка хотели на то, что происходит на Украине. Они же сами и насаждают это. А Зеленский четко выполняет их императив: сжечь страну в войне с Россией. Какая там евроинтеграция!.. И ведь я уверен, что Коцаба тоже прекрасно понимает это. Но вместо четких слов обвинения по адресу властей и обращений к пастве занимается такими совершенно бесполезными увещеваниями».

А затем наступило 29 марта – последний день, когда монахи, в соответствии с ультиматумом властей, могли находиться в Киево-Печерской Лавре. Сами насельники, как и семинаристы, категорически заявили, что никуда из монастыря не уйдут и будут стоять до конца. О том же несколько раз говорил в своих видеообращениях и настоятель, митрополит Павел.

Правда, в той манере, какая, к сожалению, уже стала привычной для него в последнее время. Увы, но из песни слов не выкинешь. Вернее, из теперешних речей владыки, в свое время положившего очень много трудов ради возрождения Лавры из руин. В сущности, во многом благодаря ему это возрождение состоялось. Но вот что мы слышим ныне. Наряду со справедливыми характеристиками власть предержащих, вроде «это не люди» – тут же: «они обманывают президента» и тому подобное.

«О продолжении молитв «об Украине, властях и воинстве ея» на днях вновь повторил в Лавре и Киевский митрополит Онуфрий, – грустно вздыхает прихожанин Николай, который с большим уважением относится к предстоятелю – Люди обратили внимание, что он выглядит очень измученным, им его очень жалко. Они молятся о нем от всей души. Но вот такие слова… они смущают людей, даже, можно сказать, раскачивают веру. Может быть, ему уйти на покой, не знаю… Но кто тогда возглавит Церковь? Увы, затрудняюсь сразу сказать, кто назовет вещи своими именами, найдет в себе мужество. Возможно, митрополит черниговский Феодосий, который очень резко критикует хунту и ПЦУ в своих проповедях, хотя тоже без имен… А, кроме того, внутри Церкви есть раскольники, которые только и ждут, чтобы воспользоваться нестроениями или пертурбациями в ее руководстве».

Утро «дня икс» в Лавре началось спокойно. С богослужения. На котором отец-наместник объявил, что выселение монахов отложено до завтра, то бишь до 30-го числа. На службу, несмотря на снег, дождь и холод, пришли сотни людей, готовых отстаивать свою святыню. Радикалов заметно не было, а если они и были, то вели себя тихо. Видно, поняли, что сегодня лучше не соваться. Слишком большим оказался резонанс вокруг запланированного события.

Бегали и цеплялись к монахам только разнузданные журналюги с телемусорников – коломойского «1+1», порошенковского «5 канала» и проч.

Православные эксперты прогнозируют, что вскоре может нагрянуть комиссия «по передаче имущества». И, если ей окажут противодействие официальные лица или монахи, то их могут задержать по обвинению в «препятствовании исполнению обязанностей госчиновникам».

Власти рассчитывают, что после этого падет моральный дух остальных насельников, и они вскоре тоже уйдут. Если же властные подонки привлекут радикалов, то это вряд ли случится по объявлению, в день, когда в Лавре будет много народа. Киев – не Ивано-Франковск, здесь, не дай Бог, конечно, но может состояться такая схватка, которая невыгодна для имиджа Зеленского… Конечно, верующие уповают, что никакого побоища в святыне не будет, хотя готовы отстаивать ее до конца. Даже без призывов высшего архиерейства.

Из монастыря уже вывезен епархиальный архив, компьютеры и оборудование, принадлежащие Церкви. Книги из семинарской библиотеки раздаются желающим. Вывезли также животных и птиц, имевшихся в маленьком зоопарке, за которыми ухаживала братия. А полиция на входе пристально присматривается к верующим и требует чеки на товары, купленные в церковных лавках. Ей был дан приказ проверять все автомобили и прихожан.

Пока все это происходит, юристы УПЦ подали иск в суд на неправомерность действия минкультуры. Но уже третий судья взял самоотвод, поскольку испугался противоречить властям. Напряжение не спадает…