Киево-Печерскую Лавру заселят боевиками «Азова»

10 августа украинская власть приступила к окончательному насильственному отъему у православных Киево-Печерской Лавры – древнюю святыню бандеровский режим планирует передать раскольнической ПЦУ, легализованной Стамбульским Патриархом, подконтрольным США.

Властями был отдан приказ пригнать к монастырю силовиков и спецназ, чтобы заблокировать его. Включая работников и паломников, оставшихся в лаврских корпусах и гостинице. И, конечно, монахов. Все помещения подлежали немедленному опечатыванию. Так хунта решила отыграться за свой конфуз в День Крещения Руси, когда в Верховной раде был снят с повестки дня кабминовский законопроект о полном запрете УПЦ. Тогда нардепы сдрейфили. Струхнули, что, если он не наберет большинства голосов подобно «марихуановому», это может нанести ущерб их карьере. Опасность такого фиаско возникла в результате нескольких резонансных выступлений в защиту Церкви на международном уровне, а также возможных массовых возмущений верующих по поводу кощунства, запланированного на святой день. Видно, проснулась в зеленковских подонках память о многотысячных Крестных ходах и молитвенных стояниях, прежде благословляемых священноначалием…

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Однако спустя две недели властные сатанисты вознамерились взять реванш. Подстрекнули их к этому,очевидно, три обстоятельства. Во-первых, вспомнили, что священноначалие УПЦ уже давно на подобные массовые действия благословений не дает. И действенно не защищает тех, кто на них выходит по зову совести.

Во-вторых, в Киев неожиданно прибыл посланник Фанара митрополит Халкедонский Эммануил. (Тот, что проводил «объединительный собор» ПЦУ в 2018 году). 10 августа он поручкался с Зеленским, который от радости извертелся на пупе, видимо, получив накануне инструкции Госдепа о немедленном форсировании процесса по уничтожению УПЦ. Зеля подобострастно и нижайше попросил передать Варфоломею приглашение приехать на Украину и горячо расшаркался в «подяках» за поддержку. В ответ Эммануил заверил шоу-фюрера, что украинцы могут быть уверены в их «поддержке и во всем, что мы можем сделать от имени Вселенского Патриархата».

В своем видеообращении, посвященном данному визиту, главпаяц пафосно объявил, что «в Украине построен особый формат религиозных отношений, гарантирующий уважение к каждой религиозной общине».

Сей «особый формат» проявился в тот же день, когда полиция и спецназ закрыли все входы и выходы в Киево-Печерскую Лавру и объявили, что с утра 11 августа на ее территорию никто допускаться не будет.

Формальным поводом для их действий – это в-третьих, – послужил тот факт, что суд под давлением «сверху» (как прокомментировал лаврский адвокат Никита Чекман) принял решение о «законности» разрыва договора с Нижней Лаврой, где живут монахи. Несомненно, вердикт был приурочен к приезду стамбульского вип-гостя. Который в тот же день встретился не только с нюхачом на Банковой, но и с паханом ПЦУ Думенко. А также пошастал по величайшей православной святыне с «архимандритом» Лотышем. Тем самым единственным иудой из числа монастырской братии, коего константинопольский ставленник назначил «исполняющим обязанности наместника Лавры».

Эта была не просто экскурсия, а осмотр своих будущих владений. Ведь уже давно стало известно, что Зеленский планирует отдать КПЛ Варфоломею. В частности, об этом еще в начале июля писали греческие СМИ, например, издание «Ромфея», и утверждал многолетний ктитор (спонсор) УПЦ, экс-депутат Верховной Рады Вадим Новинский. Во время своего июльского визита в Стамбул украинский «маленький Бонапарт» посетил вселенского «Бармалея» и посулил ему подарить великий русский православный монастырь…

Уже после полудня 10 августа верущие стали собираться у ворот Лавры, чтобы выразить свой протест против властного произвола. Никакого воздействия на зеленковских центурионов это не возымело. Никак не отреагировали они и на тот факт, что в опечатанных ними корпусах остался ребенок, мать которого ненадолго вышла за пределы Лавры. На видео, опубликованных в православных соцсетях, видно, как она уговаривает мордоворота из спецназа разрешить ей пройти к ребенку. Но мурло в красном берете неумолимо…

К вечеру, узнав о полной блокаде Нижней Лавры, у ее ворот стали собираться верующие. Они приносили с собой матрасы и палатки, чтобы заночевать здесь, волнуясь за святыню и протестуя против произвола. Но евро-амеро-демократ Зеленский – это не Янукович. Маленький православный майдан был вскоре разогнан погромщиками с удостоверениями правоохранителей. А с утра 11 августа в Нижнюю Лавру заявилась комиссия минкульта Украины и нацзаповедника, владеющего правом собственности, и принялась опечатывать помещения, невзирая на полную беззаконность своих действий.

-Так и есть, действия абсолютно беззаконные, – подтвердил наш давний знакомый, русский киевлянин и юрист по профессии, прихожанин Лавры Олег. – Суд лишь второй инстанции принял решение о разрыве договора аренды между нацзаповедником и УПЦ. Но есть еще третья инстанция – Верховный суд. И его вердикт является окончательным. А до той поры минкульт не имеет никакого права предпринимать каких-либо действий по спорному вопросу. И уж тем более, не имеет никакого права отбирать и опечатывать переданную в аренду собственность… А вообще, конечно, цинизм со стороны госрейдеров полнейший. На словах клеймя коммунистов, они действуют точно по их лекалам. Те отобрали у Церкви ее собственность – эти не возвращают. Отдали УПЦ в аренду Лавру в запустении – теперь самым наглым образом отбирают красавицу, восстановленную на народные пожертвования…

Олег не сомневается, что и третья судебная постанова будет в пользу минкульта и нацзаповедника:

–Такова уж ситуация в диктаторской Руине. Но хотя бы постеснялись до нее предпринимать беззаконные шаги! Впрочем, они уже ничем не сдерживаются. Время, когда еще можно было собирать многие тысячи людей, звать их на защиту святынь и Церкви, катастрофически упущено. Оно потрачено священноначалием на облизывания «властей и воинств украинских» и на реверансы перед ними…

10 августа возле суда собрались монахи и прихожане, протестуя против несправедливого решения. Их становится все меньше. Это уже единицы, а не тысячи, которые собирались в начале гонений. И, конечно, голоса их не были приняты во внимание сатанинскими судебными служками. Как и голоса тех, кто пришел к Лавре защищать ее от захвата.

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-Лавру, несомненно, отожмут. Чтобы этого не случилось, помочь только может великое чудо Божие … Ну а священноначальство в лице предстоятеля Онуфрия опять делает вид, что ничего не происходит, – со вздохом говорит Олег. – Заповедник уже озвучил свои планы по размещению в монашеских кельях вояков ВСУ, нуждающихся в «медицинской и духовной» реабилитации. Вы представляете себе, что это будет? Съехавшие мозгами от своих зверств «азовцы» и прочие всушники, нарко-и алкозависимые, будут тут орать, матюгаться, сосать уже легализованную наркоту, пьянствовать, глумиться, бесчинствовать… Здесь, рядом с великими святынями, святыми мощами угодников Божиих!.. Как же можно допускать такое, даже ни слова не сказать в защиту Лавры, не обличить хабадскую власть!?. Впрочем, что уже сетовать. Поздно…

А тем временем, на фоне молчания предстоятеля и других высших архиереев, руководство заповедника обещает разгонять монахов при помощи пожарных шлангов. Об этом, не стесняясь, объявил на соей странице в Фейсбук директор заповедника «КПЛ» Остапенко. Впрочем, они уже давно не стесняются ничего.