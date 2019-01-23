Киевская беднота греется кирпичами

23.01.2019, Киев, Игорь Петров

По новым тарифам не в состоянии платить даже в богатом по украинским меркам Киеве, а некоторые люди греются теплом от кухонных конфорок.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил Александр Сергиенко, директор аналитико-исследовательского центра «Институт города», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ноябре мы уже увидели, что больше половины украинцев просто не заплатили за коммуналку. Как говорит Госкомстат, уровень платежей – 46%. Причем даже Киев не исключение, тут даже больше. По Украине – 46,6%, в Киеве – 46,4%. Казалось бы, богатый город, но киевляне тоже не выдерживают этих тарифов”, – сказал эксперт.

Он привел в пример ситуацию в Новой Каховке, где после сокращения количества потребителей услуг ЖКХ все валовые расходы переложили на оставшихся.

“Понятно, что это – тупиковый путь. Рано или поздно предприятие обанкротится и тогда все- коллапс. У кого деньги есть – будут устанавливать газовые колонки, у кого нет – будут топить через газовую плиту. Я видел как обогреваются бедные люди в Киеве – на плите стоят кирпичи, газ горит круглосуточно, и эти кирпичи греют кухню и ближайшую комнату», – отметил Сергиенко.