Киевская дипломатия истерит – влиятельная американская газета констатировала раскол Украины

03.04.2019, Киев, Максим Карпенко

В Киеве утверждают, что Россия якобы виновата даже в том, что западные СМИ публикуют критические материалы об Украине.

К такому выводу пришел постоянный представитель Украины при Совете Европы

Дмитрий Кулеба, изучив колонку автора Генри Ольсена под названием «Демократия умирает в темноте», опубликованную во влиятельной американской газете The Washington Post, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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В материале говорится, что Украина разделена на две части по языковому и этническому принципу и подводится итог: «Печальная реальность заключается в том, что Украина на самом деле состоит из двух наций, запертых в ловушке одной страны».

Кулеба посчитал, что Генри Ольсен стал жертвой «российской пропаганды», а наталкивает на публикацию таких статей западных журналистов раздрай внутри украинской политики.

«Смотрите, как работают наши срачи с самими собой:

– рашены годами продвигают два тезиса: Украина является нежизнеспособной, недемократическим государством, и Украина состоит из украино и русскоязычных, поэтому не может существовать как одна страна. Вся их пропаганда в отношении нас сводится к этим двум тезисам. Это фундамент;

– культура западного потребителя информации заставляет его обращать внимание на любые мысли, особенно если они системно продвигаются годы по разным каналам;

– мы начинаем воевать друг с другом по любому поводу, потому что мы искренние и упорные, и у нас вместо свободы слова наступила свобода словоблудия;

– рашены выводят эти наши «дискуссии» на массы в медиа и улыбаясь, провозглашают: «А мы же говорили!»;

– эксперт слушает рашенов, смотрит на представленные доказательства и думает «Веры рашенам мало, но тут, таки так же, как они говорили» (возможен вариант, что такой эксперт просто работает на рашенов, но сути процесса это не меняет). Доказательная база собрана, колонка написана, редактор посмотрел, как все ОК и дал добро. Это ошибка редактора, но нам скажут, что ошибаются все, и вообще каждое мнение имеет право на существование. В результате у них все хорошо, они пролили свет на украинском темноту, а нам ущерб был нанесен, но это наши проблемы», – возмущается в своем блоге Кулеба.