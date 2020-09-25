Киевская дипломатия призывает белорусских майданщиков захватывать власть в регионах

25.09.2020, Москва, Максим Карпенко

Протесты в Белоруссии будут набирать обороты, оппозиции пора создать альтернативное правительство и перебирать власть в регионах на себя.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший посол Украины в Минске Роман Бессмертный, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Бессмертного, ситуация в Белоруссии еще не достигла верхней точки накала.

«Сегодня и на международном уровне, и на внутреннем четко все понимают – границы обострения противостояния в Белоруссии нет. Потому я хотел бы передать украинцам, которые думают, что там идет температура на понижение – там нет тенденции на понижение температуры противостояния, противостояние будет нарастать. Чем больше будет вмешиваться в ситуацию Кремль, потому что я убежден, что эта инаугурация – это следствие разговора Лукашенко и Путина в Сочи…

По моему мнению, Белоруссия еще не достигла верхней точки накала, то есть там ситуация идет на обострение. Очевидно, что еще где-то месяц она будет находиться в таком колебании, где силы примерно равны. То есть Лукашенко уже не может реализовать свою власть, а оппозиция и общество не может организоваться.

Сейчас, на самом деле, что нужно? Нужно оппозиционным лидерам, координационному комитету сформировать переходное правительство, начать осуществлять правоустановление в регионах, на местах, в центре и таким образом перебирать на себя власть. Но в результате специфической ситуации в лагере оппозиции этого не происходит. И это пока что держит актуальной власть лукашенковцев», – заявил Бессмертный.