25.08.2020, Киев, Вадим Москаленко
 
Белоруссия, Политика, Украина
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Киевская дипломатия проводит инструктаж белорусских путчистов по захвату власти


Белорусские протестующие  должны назначить своё правительство и наладить диалог с представителями других государств.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил бывший вице-премьер Украины, экс-посол в Белоруссии Роман Бессмертный, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Есть два месяца, когда ситуация будет шататься. И тут очень важно, чтобы протестующие задействовали технологичные вещи. Диалог с посольством, диалог с правительствами других стран, диалог с представителями министерств и ведомств Беларуси, диалог с силовиками, и так далее. Тут важно, чтобы велись как публичные, так и закрытые технологичные вещи.

Важно, чтобы оппозиция и народ сейчас постепенно забирали себе власть. Условно говоря, назначили своих исполняющих обязанности министров и глав горисполкомов, и начали не просто занимать эти должности, а совершать определённые правомерные меры, которые регулировали бы не только действия майданов, а и внутреннюю жизнь», – призвал Бессмертный.

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