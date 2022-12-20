Киевская дипломатия требует закрыть въезд на Украину для всех белорусов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Украина не может отфильтровать белорусов на плохих и хороших, а потому должна превентивно запретить въезд на свою территорию всем гражданам этой страны.

Об этом в эфире телеканала «Эспрессо» заявил экс-посол Украины в США Валерий Чалый, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

По словам Чалого, также Украина должна была уже давно разорвать дипломатические отношения с Белоруссией.

«Это должно было быть сделано еще вчера. Я думаю. С точки зрения справедливости, это нужно сделать. Более того, нужно запретить въезд в Украину гражданам Белоруссии. Можно это сделать синхронно с европейцами, сейчас Литва, Латвия, Эстония – в Литве инициатива прошла не продавать оружие белорусам и россиянам, и дальше они смотрят, расширить ли запрет въезда на белорусов. Я думаю, синхронно нужно смотреть с нашими партнерами на этот вопрос», – сказал дипломат.

«Мы должны понимать, что те белорусы, которые сейчас на территории Белоруссии, граждане, они могут использоваться для диверсионных операций. Ты не разберешься, кто там хороший белорус, кто плохой белорус. Нужно запретить въезд», – заявил Чалый.