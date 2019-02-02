Киевская газета назвала «следующий шаг в деградации и дебилизации Украины»

02.02.2019, Киев, Галина Шершнева

Украинская наука может исчезнуть в ближайшие годы, если ситуация с ее финансированием не изменится.

Об этом пишет сегодня украинский еженедельник «Зеркало недели», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Естественным путем начнет отмирать сначала академическая наука, потом университетская, начиная с технических вузов, а затем и гуманитарных, потому что учить будет некого», – пишет газета.

Уже в прошлом году, по данным «Зеркала недели», 13% поступающих (7623 чел.), рекомендованных на зачисление по государственному заказу, отказались от бюджетных мест. Отказываясь от науки, Украина отказывается от собственных технологий, соглашаясь на их импорт.

«Для их обслуживания инженерные кадры будут уже не нужны. Достаточно техников и рабочих. В системе образования основой станут колледжи и ПТУ. То есть следующим шагом в деградации и дебилизации страны будет закрытие вузов, начиная с технических», – говорится в статье.

Уже сейчас человек, желающий стать украинским ученым, должен платить немалые суммы. Так, стоимость аспирантуры составляет 150 тыс грн.

«Защита кандидатской диссертации обойдется в сумму от 220 тыс. грн. дальше, через несколько лет добросовестной работы в науке, можно стать, например, старшим научным сотрудником Национальной академии наук Украины с должностным окладом 7188 грн. Зарплата помощника повара в курортных селах Украины 2018 г. – от 15 тыс. грн на руки. Снижение заработной платы привело к падению престижности научной работы. Молодежь перестала стремиться учиться и идти работать в науку. Сейчас самая многочисленная возрастная категория в науке – категория свыше 65 лет», – пишет «Зеркало недели».