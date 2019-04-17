Киевская газета обнародовала шокирующие откровения сотрудников штаба Порошенко

17.04.2019, Киев, Семен Дорошенко

Накануне решающего второго тура выборов в региональных штабах Петра Порошенко царят деморализация, уныние, разброд и шатания, передает корреспондент ПолитНавигатора.

Такую информацию обнародовала киевская газета “Вести”

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“Уныние – и в штабе Порошенко Черкасской области, с представителем которого удалось встретиться “Вестям”. Наша собеседница Марина отмечает, что ушла бы, поскольку в победу Петра Порошенко не верит, но попался дружный коллектив, решила доработать до конца. Многие в нем – идейные “порохоботы”, убеждены, что Петр Алексеевич и его команда что-то придумают – и их кандидат выиграет выборы”, – говорится в публикации.

По данным “Вестей” из штаба Петра Порошенко в Черкасской области, там закончились деньги на оплату работы агитаторов.

“До первого тура мы ездили по селам, раздавали газеты, ручки, календарики, беседовали с людьми. Получали сначала 300 гривен в день, – рассказывает “Вестям” сотрудница штаба Марина. – Платили нам аккуратно, каждые 10 дней. Потом суммы уменьшились. Сперва до 250, а потом и до 200 гривен. Говорила с агитаторами из Винницкой области – им изначально платили по 200 гривен. А вот в Киеве давали по 500… После первого тура нам сказали – работаем, как и раньше, но оплата уже будет по результатам второго тура. Выдали по 300 гривен на канцтовары, теперь дают по 20 гривен в день на обед – вот и все. Если Порошенко проходит, тогда, получается, мы выполнили свою работу и нам что-то заплатят”.

Издание также приводит “сочную” цитату одного мз разочарованных агитаторов за пока еще действующего президента.

“Первый раз подвязалась под выборы. Больше не пойду ни за какие деньги. Нервы не выдерживают. Заходишь в дом, сидит старушка-божий одуванчик, ты к ней с комплиментами, по-человечески, газетку протягиваешь, а она тебе: “Да иди ты на …, доченька со своим Порошенко!”, – цитирует издание агитатора.