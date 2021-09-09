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09.09.2021 12:00 (Мск), Киев, Ольга Козаченко
 
Дзен, Донбасс, Крым, Молдова, Политика, Приднестровье, Транспорт, Украина
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Киевская газета: «Приднестровье приравняли к Донбассу. На очереди деоккупация Крыма»

Новости УкраиныРешение Киева не пропускать на свою территорию автотранспорт с приднестровскими номерами — это следствие...

Решение Киева не пропускать на свою территорию автотранспорт с приднестровскими номерами — это следствие переговоров президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевская газета «День» – один из наиболее оголтелых рупоров антироссийской пропангады.

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«Тот факт, что инициатива принадлежит Украине, а Молдавия вроде даже просила об отсрочке, не более чем камуфляж, к тому же мало что скрывающий. Характерно, что окончательное решение по запретительным мерам было принято, когда Зеленский находился в Вашингтоне с визитом», – говорится в статье.

Издание признает, что в данный момент «ограничительные действия против Приднестровья фактически обращены против России».

«Кремль не может просто так сдать эту территорию, но и поддерживать ее становится все труднее и накладнее», – считает газета.

«Решение Киева по Приднестровью есть следствие довольно успешных переговоров Зеленского в Вашингтоне. Украина демонстрирует, что, опираясь на союзников, она переходит в дипломатическое наступление. Приднестровье приравнено к Донбассу и сворачивание этого пророссийского анклава, восстановление территориальной целостности Молдавии есть дорожная карта дипломатических методов отпора российской агрессии в Донбассе. А там и до деоккупации Крыма дойдет очередь», – резюмирует «День».

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