Киевская газета: «Приднестровье приравняли к Донбассу. На очереди деоккупация Крыма»Новости Украины
Решение Киева не пропускать на свою территорию автотранспорт с приднестровскими номерами — это следствие переговоров президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтоне.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевская газета «День» – один из наиболее оголтелых рупоров антироссийской пропангады.
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«Тот факт, что инициатива принадлежит Украине, а Молдавия вроде даже просила об отсрочке, не более чем камуфляж, к тому же мало что скрывающий. Характерно, что окончательное решение по запретительным мерам было принято, когда Зеленский находился в Вашингтоне с визитом», – говорится в статье.
Издание признает, что в данный момент «ограничительные действия против Приднестровья фактически обращены против России».
«Кремль не может просто так сдать эту территорию, но и поддерживать ее становится все труднее и накладнее», – считает газета.
«Решение Киева по Приднестровью есть следствие довольно успешных переговоров Зеленского в Вашингтоне. Украина демонстрирует, что, опираясь на союзников, она переходит в дипломатическое наступление. Приднестровье приравнено к Донбассу и сворачивание этого пророссийского анклава, восстановление территориальной целостности Молдавии есть дорожная карта дипломатических методов отпора российской агрессии в Донбассе. А там и до деоккупации Крыма дойдет очередь», – резюмирует «День».
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