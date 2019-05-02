Киевская концепция «Геть вид Москвы» потерпела фиаско

02.05.2019, Киев, Владимир Гладков

За последние годы, кроме громких лозунгов, Киев не сделал ничего, чтобы диверсифицировать источники энергоресурсов.

Об этом в эфире телеканала «Наш» заявила экс-мэр приграничного с Польшей украинского города Рава-Русская, а ныне эксперт по международным вопросам Ирина Верещук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Концепция «прочь от Москвы» не сработала, потому что мы за эти годы не сделали абсолютно ничего, чтобы диверсифицировать источники подачи энергии, в том числе и решить вопрос с газом. Мы могли бы это сделать с Азербайджаном, с Саудовской Аравией, мы могли бы много что сделать, к сожалению, бы.

На сегодня мы дошли до той критической грани, когда заканчивается контракт с РФ в 2019 году, а у нас нет ни одной переговорной позиции, которая была бы для нас выигрышна. Мы видели, что все предыдущие раунды переговоров заканчивались ничем, российская сторона вставала и уходила, прекрасно понимая, что на сегодняшний день мы в позиции слушателя», – заявила Верещук.