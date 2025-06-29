Киевская конспирология: окрестности Шевченко с запасами лития «сдали», чтобы «стравить США и Россию»

Вадим Москаленко.  
29.06.2025 20:20
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Освобождение населённого пункта Шевченко, в районе которого расположено самое большое месторождение лития, прошло для русских подозрительно легко.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский политолог Руслан Бортник, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Освобождение населённого пункта Шевченко, в районе которого расположено самое большое месторождение лития, прошло для...

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«На этой неделе одно самое важное, самое большое месторождение полезных ископаемых, в частности лития, в районе Шевченко было захвачено российской армией. Причём, захвачено относительно легко, что вызывает вопросы и удивление.

Является ли это следствием военных причин или есть в этом какая-то игра с целью столкнуть США и Россию? Проверить США, насколько они готовы защищать свои новые активы в Украине», – предположил Бортник.

«Ну и находится под серьёзной угрозой ключевое месторождение коксирующих углей для украинской металлургии в районе Удачного, где снова отмечается продвижение российской армии»,– добавил укро-политолог.

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