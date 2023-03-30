Киевская Лавра отказалась выселяться. Верующие поднялись на защиту монастыря

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Несмотря на распоряжение киевского режима, УПЦ проводит богослужение в Киево-Печерской лавре.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», свидетельствует трансляция богослужения, которую в соцсетях ведет УПЦ.

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Напомним, что еще вчера, согласно предписаниям властей, священники, представляющие каноническое православие должны были покинуть Лавру из-за «окончания срока аренды».

В то же время вокруг Лавры стоят полицейские патрули, которые не препятствуют богослужению, но проверяют въезжающие и выезжающие машины.

Примечательно, что сегодня Хозяйственный суд Киева открыл производство по делу по иску Лавры к Национальному заповеднику «Киево-Печерская лавра» по поводу незаконного расторжения договора.

Об этом сообщил адвокат обители протоиерей Никита Чекман, слова которого приводит Информационно-просветительский отдел УПЦ.

В иске указана необходимость запрета заповеднику «Киево-Печерская лавра» на время суда совершать какие-либо действия, направленные на препятствование религиозной общине.

Кроме того, суд удовлетворил ходатайство о истребовании доказательств, которые Лавра неоднократно пыталась получить в органах украинской власти и доступ к которой ей ограничили.

«Сообщаем Вам, что подготовительное заседание по делу назначено на 26.04.23 в 11:00 в помещении Хозяйственного суда города Киева по адресу: г. Киев, ул. Богдана Хмельницкого, 44-Б, зал № 17, – процитировал ответ суда адвокат. – Молимся о восстановлении нарушенных прав прихожан Украинской Православной Церкви и принятии справедливого судебного решения».

На территорию Киево-Печерской Лавры прибыла комиссия, которая планирует начать процесс передачи имущества монастыря государству, но ее работу заблокировали верующие.

«К Киево-Печерской Лавре приехали члены комиссии заповедника. Верующие УПЦ блокируют их работу. Они взяли членов комиссии в кольцо и не допускают их к зданиям, которые они хотят проверить. Правоохранители пока не вмешиваются», – сообщает телеграм-канал «Политика Страны».

При этом члены комиссии пригрозили вмешательством силовиков.

По словам члена комиссии Александра Овчара, пока нет оснований обращаться в полицию, но в дальнейшем такого исключить нельзя.

«На данный момент таких оснований нет. Но если нас не будут везде пускать, мы составим соответствующие акты на основании которых глава комиссии может обратиться к правоохранителям», – сказал Овчар.