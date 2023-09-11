Киевская маникюрщица рассказала о кардинальном изменении в поведении клиентов

Анатолий Лапин .  
11.09.2023 20:42
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, Киев, Общество, Политика, Россия, Скандал, Спецоперация, Украина


Настроения в Киеве смещаются от воодушевленно-оптимистических – к разочарованным и упадническим. Если раньше люди ждали скорой победы и завоевания утраченных территорий, то теперь все понимают, что война будет долгой, и конца ей не видно.

Об этом в своем видеоблоге заявила маникюрщица из Киева Алена Листок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Настроения в Киеве смещаются от воодушевленно-оптимистических – к разочарованным и упадническим. Если раньше люди...

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«Раньше, когда кто-то начинал разговор о войне, у всех была такая какая-то позитивная позиция, мол, вот-вот, еще чуть-чуть, война закончится, мы земли отобьем, и все будет хорошо. Изначально сроки назывались разные: то до лета, то до осени, то контрнаступление, потом еще летом, оружие дадут, к осени все закончится. Потом, ну не к осени, наверное, к зиме так точно. И было какое-то позитивное настроение.

Сейчас настроение кардинально поменялось и мнение у людей тоже. Все, что нам показывают по телевизору, просто понимаешь со временем, что оно не соответствует действительности. Все, что говорилось полгода назад, в итоге ушло в никуда. Время проходит, войне не видно ни конца, ни края, и люди уже начинают это оценивать совсем по-другому», – заявила Листок.

Она также подчеркнула, что население Украины по-прежнему ищет возможность покинуть страну, и она сама раздумывает об эмиграции.

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