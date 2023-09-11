Киевская маникюрщица рассказала о кардинальном изменении в поведении клиентов

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Настроения в Киеве смещаются от воодушевленно-оптимистических – к разочарованным и упадническим. Если раньше люди ждали скорой победы и завоевания утраченных территорий, то теперь все понимают, что война будет долгой, и конца ей не видно.

Об этом в своем видеоблоге заявила маникюрщица из Киева Алена Листок, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Раньше, когда кто-то начинал разговор о войне, у всех была такая какая-то позитивная позиция, мол, вот-вот, еще чуть-чуть, война закончится, мы земли отобьем, и все будет хорошо. Изначально сроки назывались разные: то до лета, то до осени, то контрнаступление, потом еще летом, оружие дадут, к осени все закончится. Потом, ну не к осени, наверное, к зиме так точно. И было какое-то позитивное настроение. Сейчас настроение кардинально поменялось и мнение у людей тоже. Все, что нам показывают по телевизору, просто понимаешь со временем, что оно не соответствует действительности. Все, что говорилось полгода назад, в итоге ушло в никуда. Время проходит, войне не видно ни конца, ни края, и люди уже начинают это оценивать совсем по-другому», – заявила Листок.

Она также подчеркнула, что население Украины по-прежнему ищет возможность покинуть страну, и она сама раздумывает об эмиграции.