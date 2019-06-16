Киевская «медиа-спильнота» приуныла: Донбасс не вернуть

16.06.2019, Днепропетровск, Владимир Гладков

Украине было бы сложно вернуть Донбасс под свой контроль, потому что на реинтеграцию понадобится потратить миллиарды долларов, а большинство населения в регионе – «сепаратисты».

Об этом в ходе Всеукраинского фестиваля «Днепровский пост» заявил украинский блогер Сергей Иванов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Одно разминирование (Донбасса – прим. ред.) стоит пару миллиардов, или даже больше. Это говорили военные эксперты в НАТО. А что касается деконсервации шахт, потому что это основной бизнес, что касается возвращения всех субъектов предпринимательства в украинскую налоговую систему, – это нереально и очень долго.

И мы должны понимать, что нужно будет давать им определённого рода преференции, какие-то стимулирующие дотации, контролировать которые будет не так просто.

Потому что кто будет заезжать в напичканный оружием регион, налоговая инспекция? На чём им туда ездить? Летать на «Фантомах», чтобы улететь оттуда живыми? А при этом, поскольку таких денег у нас на Украине нет, их придётся брать.

Таким образом, вырисовывается очень простая ситуация – есть определённый анклав, который мы хотим реинтегрировать. Я не хочу преувеличивать количество людей, которые там настроены антиукраински, но большинство из них, так или иначе, связано с проходившими там сепаратистскими процессами – кто-то работает в бюджетных организациях, у кого-то кто-то н фронте погиб, и так далее. И наивно полагать, что там 90% сидят и ждут возвращения Украины, это не так», – отметил выступающий.

Также, по мнению журналистки Татьяны Худяковой, нынешняя Украина настолько слаба, что не сможет вернуть себе Донбасс даже в том случае, если Москва решить полностью «слить» этот регион.

«Пока нет позиции силы, пока мы не сможем войти туда и показать, что мы сильные, мы можем вас загнать под плинтус. Это Донбасс, так это работает. Пока мы не сможем сказать, что с нами вам будет классно, к вам опять придёт работа, а не какие-то дотации, а не какие-то бублики и ништяки.

Пока мы не сможем быть сильной в военном и экономическом плане страной – у нас вряд ли получится что-то сделать. Даже если Россия скажет: «Всё, простите, ребята, мы передумали, нам не нужен Донбасс, мы пошли дальше», – добавила она.