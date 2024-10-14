Киевская нацистка: «Фронт сыпется буквально по часам – важна каждая гривна!»
Фронту срочно необходимы донаты всей страной от каждого украинца, украинская армия самостоятельно войну не выиграет.
Об этом на канале «Новости Live» заявила участник карательной операции против ЛДНР в составе сформированного в 2014-м из майданщиков батальона «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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На вопрос, насколько критическая ситуация на земле, и сколько осталось времени, если ничего не предпринимать, она подчеркнула, что «фронт сейчас сыпется буквально по часам».
«Откройте «Дип стейт», посмотрите… это не какая-то суперсекретная информация. Нам нужно всем осознать общую ответственность, армия не выиграет войну. Армия выигрывает битвы и время. Войну может выиграть только весь народ против настолько серьёзного врага.
Поэтому нам необходимо осознать ответственность каждого из нас. Второе, непосредственно сигнализировать людям, которые избраны нами, голосовал кто-то или не голосовал. Чтобы принимались здравые решения, от этого экзистенциально зависят наши жизни.
А третье, что необходимо делать, когда фронт сыпется действительно по часам, это максимально включаться в работу с причинами, а не следствиями. Русский танк стоит 2 млн. долларов, но убытков – погибшие и раненые, будут на сотни миллионов, поэтому донатьте, чтобы не донатить всю жизнь на протезы и выплаты семьям погибших.
Пожалуйста, на работу с причинами – нужно сжечь этот русский танк. Деньги должны быть направлены на помощь фронту. И каждый, кто донатит, как порядочный человек, должен дать каждую гривну на то, что сохраняет нашим людям жизни», – причитала Берлинская.
Спасибо!
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