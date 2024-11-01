Киевская нацистка: «Настоящее мировое большинство нас не понимает»

Вадим Москаленко.  
01.11.2024 19:56
  (Мск) , Киев
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Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


В большинстве стран мира не понимают распространяемых Киевом антироссийских нарративов, несмотря на многолетние усилия бандеровской пропаганды.

Об этом на «Киевском форуме по безопасности» заявила украинская русофобка-активистка, «правозащитница» Александра Матвийчук, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

В большинстве стран мира не понимают распространяемых Киевом антироссийских нарративов, несмотря на многолетние усилия...

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«Мы живём в иллюзии, что мир знает о российских военных преступлениях. Мир ничего не знает о российских военных преступлениях. Особенно отдельные части мира.

Почти ничего не знают об этом люди, которые живут в странах Африки, Латинской Америки. И даже в странах, где столько уже публиковалось и говорилось. Люди очень мало знают о том, что у нас происходит», – вещала она.

«И чем быстрее мы избавимся от этой опасной иллюзии, тем лучше для нас самих. Нужно терпеливо объяснять, люди не знают и не понимают», – жаловалась Матвийчук.

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