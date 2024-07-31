Тех, кто поджигает автомобили ТЦК на Украине, нужно отправлять в штурмовые батальоны и ломать им жизнь.

Об этом в эфире видеоблога «Новости Live» заявила участник карательной операции против ЛДНР в составе сформированного в 2014-м из майданщиков батальона «Айдар», руководитель Центра поддержки аэроразведки Мария Берлинская, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Если мы говорим конкретно о поджогах военных автомобилей, то тут ответ очень простой – жесткое и неизбежное наказание… За поджог военных авто в военное время нужно очень жестко, неизбежно карать. Конечно, в рамках действующего законодательства. Когда мы узнаем о каком-то поджоге, важно тут же, в следующие сутки находить тех, кто это сделал, важно тут же делать их героями новостей, вся страна должна знать, кто эти люди», – сказала нацистка.

«Им нужно ломать жизнь до конца жизни, их семьи должны понимать, чем это закончится. Их родители, которые воспитали таких детей, должны понимать, что это государственная измена. И это может быть не просто тюрьма, это могут быть штрафные штурмовые батальоны. Я хочу, чтобы такие люди рисковали и гибли, а не те, кто отдают последнее, кто идет добровольно и переносят уже два с половиной, а кто-то одиннадцатый год войны на своих плечах», – заявила Берлинская.