Украинцы на фоне русских априори находятся в уязвимом положении в глазах европейцев.

Об этом в интервью «DW» заявила киевская писательница-нацистка Оксана Забужко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Интервьюер напомнила гостье студии о неданно прошедшем вручении Нобелевской премии мира «представителям» России, Украины и Белоруссии. Речь зашла о том, что украинцам давно уже неуютно в такой компании, а вот организаторы, напротив, специально возвращают самостийников в семью братских народов.

«Сложилось впечатление, что, когда украинцы отказываются от участия в дискуссиях или выходить на одну сцену с представителями стран-агрессоров, они себя лишают права голоса. Есть ли ситуации, когда мы всё же должны соглашаться?» – спросила журналистка.

«Не следует разглядывать этот кейс, как поощрение дальше там появляться рядом с русскими, нет. Понятно, какие претензии могут быть к «Мемориалу», кроме того, что чествовать их было бы актуально лет 20 назад, сейчас они несуществующая организация, которая никакого влияния на ситуацию внутри России не имеет. Поэтому, конечно же, нехорошая, затхлая эта трёхспальная кровать, эта премия для трёх народов-братьев, и то, что оно было воспринято cum grano salis, мягко говоря. Украинцы были не очень довольны, что нас запихнули в эту группу трёх братских народов. Гипотетически можно представить, что на месте «Мемориала» были бы, скажем, иранские правозащитницы. Это тогда бы не воспринималось, как попытка объединить разные стороны и поставить, как Папа, прости Господи, под одним крестом украинку и русскую поставил. Это бы тогда так не воспринималось», – заявила писательница.

Тем не менее, она принялась расхваливать украинскую представительницу.

«Александра Матвийчук вышла на свою трибуну и продемонстрировала колоссальный разрыв, что Украина не Россия с такой страшной силой, продемонстрировала такой разрыв в политической культуре на расстоянии в мегапарсеки. То есть, если ей и сунули предыдущую рамочку, она её не только разбила, она её перевернула. В результате остаётся её речь, это важнейшие тезисы. Впервые с такой трибуны, наконец, прозвучало в контексте той войны то, что мы до сих пор говорили только на кухнях. Что кризис всех международных институций. Что делаем? Только grassroots (инициатива снизу – ред.)! Вот правозащитные организации, которые могут между собой горизонтально соледаризироваться уже в глобальном масштабе, а мы знаем, как это делается! Мы украинцы, у нас был майдан! То есть распространение майдана как эффективной модели функционирования целой планеты, вау!» – понесло нацистку.

Она подчеркнула, что с русскими можно поддерживать только неформальное общение, поскольку на публике всё равно оказываешься в их тени.

«Сказано прекрасно, форма найдена, а кто там ещё рядом стоял? Кто угодно мог. Здесь нет никакого значения, приведу немецкий пример, всё равно что пригласить Оксану Залужку и Людмилу Улицкую. В действительности то, что десятки, если не сотни, украинских художников, интеллектуалов, журналистов от конца февраля объясняли, учили западные институции, почему нельзя приглашать на одну сцену украинцев и русских, и когда меня просили с Шишкиным (покинувший Россию писатель Михаил Шишкин, который называл российских солдат фашистами – ред.), встретиться на одной из международных ярмарок, сесть рядом для диалога, я сказала: «я не могу». Сесть только в баре, вполне могу выпить по рюмочке, хороший человек, хороший писатель, но на сцене – нет. У них был микрофон все предыдущие годы нашей жизни, десятилетия и столетия до нашей жизни, пока мы молчали. Сейчас, когда мы получили микрофон, а мы его получили, украинцев слушают, и мы сейчас часть микрофона (завоёванного кровью) снова отдаём им, мы снова оказываемся в позиции бэк-вокала. Потому что, как только рядом появляется русский, внимание снова перетягивается на русского. Хотя бы потому, что его литературу учили все присутствующие в зале, в школе учили, а твою не учили. Ты априори в проигрышной позиции, снова будешь тем самым младшим братом. И снова будут слушать его, а ты будешь подыгрывающим», – объяснила Забужко.