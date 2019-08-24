Киевская полиция избила АТОшника на Дне независимости

24.08.2019, Киев, Игорь Петров

Во время празднования Дня независимости в Киеве правоохранители задержали человека, который залез на стенд открытой накануне выставки «Фактор свободы», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

При этом полиции пришлось применить насилие, поскольку человек не хотел слезать со стенда. Во время исполнения гимна Украины полицейский и человек в штатском поднялись к нарушителю и сбросили его на землю.

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После этого полицейские нанесли ему несколько ударов, в результате чего на лицо и руки человека потекла кровь, затем силовики уложили его на тротуар лицом вниз.

Собравшаяся толпа начала возмущаться действиями полиции и скандировать «Ганьба!». Одни из полицейских пытался закрыть происходящее от людей куском баннера, который оторвался в ходе драки, но люди все равно подошли к лежащему и снимали на смартфоны его окровавленные руки и голову.

«Что вы делаете? Чего вы его бьете? Суки, ебала отъели!» – кричали люди.

Люди утверждали, что задержанный – ветеран АТО.

«Они бьют его за то, что он воевал за Украину! Он ветеран АТО» – кричали они. Как раз в это время президент Украины Владимир Зеленский рассказывал с трибуны о войне на Донбассе.

После этого задержанного увели в направлении улицы Прорезной.