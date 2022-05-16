Киевская полиция отрапортовала о задержании IT-шников РФ и ЛДНР

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Новости Украины

В украинской столице задержали двух человек, которым инкриминируют «коллаборационизм» за предоставление РФ и республикам Донбасса услуг в сфере информационных технологий.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По версии следствия Печерского управления полиции, двое предпринимателей в период с марта по май 2022 года обеспечивали функционирование программного обеспечения для ведения хозяйственной деятельности предприятиями, учреждениями, организациями «государства-агрессора и незаконных органов власти, созданных на временно оккупированной территории Донецкой области».

«Уроженцев Донецкой области, 1975 и 1970 годов рождения, правоохранители задержали в порядке ст. 208 Уголовного процессуального кодекса Украины. По месту их проживания и работы правоохранители провели санкционированные обыски, откуда изъяли документы, деньги, флеш-носители и серверы. Все изъятые вещи направлены на соответствующие экспертные исследования», – сообщили в ведомстве.

Задержанным сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 111-1 УК Украины – коллаборационная деятельность, что предусматривает лишение свободы от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от десяти до пятнадцати лет и с конфискацией имущества.