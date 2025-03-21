Киевская профессорка на Львов-ТВ: Мы, украинцы, создали Российскую империю – мы её и похороним

Тарас Стрельцов.  
21.03.2025 22:32
  (Мск) , Львов
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Вооруженные силы, Дзен, Нацизм, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Украина


Киевским властям необходимо представлять европейцам Украину как защиту против «орды», а обществу внушить, что украинцы «шаг за шагом идут хоронить» Российскую империю.

Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила профессор Киевского политехнического университета «имени Сикорского», доктор «политических наук» Лидия Смола, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Киевским властям необходимо представлять европейцам Украину как защиту против «орды», а обществу внушить, что...

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«В XI веке митрополит Илларион сказал, что задание Киевской Руси на то время защищать цивилизованный мир, защищать Европу от орды. Нам бы создать эту нарративную рамку, потому что люди живут в границах определённого нарратива… и сказать Европе, что мы будем тем, кто будет защищать вас от орды. А обществу напомнить о Давиде и Голиафе, о котором часто вспоминали в начале полномасштабного вторжения», – трепалась «профессор».

«И сказать, что когда-то, несколько столетий назад Феофан Прокопович и могилянцы эти мокшанские болота и построили эту империю. И мы её построили, нам её и похоронить. И вопрос, когда мы её похороним, это вопрос времени, но то, что похороним – этот вопрос не должен быть под сомнением. Говорить обществу, что мы шаг за шагом идём хоронить империю», – вещала укро-инфоцыганка.

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