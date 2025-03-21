Киевская профессорка на Львов-ТВ: Мы, украинцы, создали Российскую империю – мы её и похороним
Киевским властям необходимо представлять европейцам Украину как защиту против «орды», а обществу внушить, что украинцы «шаг за шагом идут хоронить» Российскую империю.
Об этом в эфире львовского телеканала NTA заявила профессор Киевского политехнического университета «имени Сикорского», доктор «политических наук» Лидия Смола, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.
«В XI веке митрополит Илларион сказал, что задание Киевской Руси на то время защищать цивилизованный мир, защищать Европу от орды. Нам бы создать эту нарративную рамку, потому что люди живут в границах определённого нарратива… и сказать Европе, что мы будем тем, кто будет защищать вас от орды. А обществу напомнить о Давиде и Голиафе, о котором часто вспоминали в начале полномасштабного вторжения», – трепалась «профессор».
«И сказать, что когда-то, несколько столетий назад Феофан Прокопович и могилянцы эти мокшанские болота и построили эту империю. И мы её построили, нам её и похоронить. И вопрос, когда мы её похороним, это вопрос времени, но то, что похороним – этот вопрос не должен быть под сомнением. Говорить обществу, что мы шаг за шагом идём хоронить империю», – вещала укро-инфоцыганка.
Сообщить об опечатке
Текст, который будет отправлен нашим редакторам: