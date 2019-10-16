Киевская пропаганда грезит «Калмыцкой народной республикой»

16.10.2019, Киев, Ольга Козаченко

В Киеве надеются, что в Калмыкии произойдет Майдан, после чего автономия объявит о своем отделении от России.

Об этом в статье на страницах журнала «Український тиждень» пишет бежавший из Донецка украинский пропагандист Денис Казанский.

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Его внимание привлекала проходившая в столице Калмыкии Элисте акция протеста, в ходе которой выступили против назначения исполняющим обязанности мэра Элисты Дмитрия Трапезникова, некоторое время возглавлявшего ДНР после гибели Александра Захарченко.

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«Желаю говорить вам, пан Трапезников. Вы презирали украинский язык, вы уничтожали украинский язык на Донбассе. Вы приехали в Элисту и Калмыкию, чтобы уничтожать калмыцкий язык. Уважаете ли вы наш язык, калмыцкий? Отвечайте калмыцкому народу», – на корявом украинском потребовал один из митингующих.

Впрочем, сразу после этого он перешел почему-то не на калмыцкий, к которому требовал уважения, а на русский язык.

Это выступление вызвало восторг у Казанского.

«Ирония судьбы. В России придумали «ДНР», чтобы бороться с украинизацией Украины, но получился обратный эффект – украинский язык звучит в центре Элисты. Впрочем, у «эффективных российских менеджеров» всегда так. За что не берутся – получается наоборот. Неудивительно, если и в Калмыкии история в итоге закончится тем, что назначение дээнэровца спровоцирует локальный Майдан. А там и до Калмыцкой народной республики недалеко», – надеется пропагандист.