Киевская пропаганда грезит «Калмыцкой народной республикой»
В Киеве надеются, что в Калмыкии произойдет Майдан, после чего автономия объявит о своем отделении от России.
Об этом в статье на страницах журнала «Український тиждень» пишет бежавший из Донецка украинский пропагандист Денис Казанский.
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Его внимание привлекала проходившая в столице Калмыкии Элисте акция протеста, в ходе которой выступили против назначения исполняющим обязанности мэра Элисты Дмитрия Трапезникова, некоторое время возглавлявшего ДНР после гибели Александра Захарченко.
«Желаю говорить вам, пан Трапезников. Вы презирали украинский язык, вы уничтожали украинский язык на Донбассе. Вы приехали в Элисту и Калмыкию, чтобы уничтожать калмыцкий язык. Уважаете ли вы наш язык, калмыцкий? Отвечайте калмыцкому народу», – на корявом украинском потребовал один из митингующих.
Впрочем, сразу после этого он перешел почему-то не на калмыцкий, к которому требовал уважения, а на русский язык.
Это выступление вызвало восторг у Казанского.
«Ирония судьбы. В России придумали «ДНР», чтобы бороться с украинизацией Украины, но получился обратный эффект – украинский язык звучит в центре Элисты. Впрочем, у «эффективных российских менеджеров» всегда так. За что не берутся – получается наоборот. Неудивительно, если и в Калмыкии история в итоге закончится тем, что назначение дээнэровца спровоцирует локальный Майдан. А там и до Калмыцкой народной республики недалеко», – надеется пропагандист.
Спасибо!
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