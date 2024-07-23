Киевская пропаганда и военщина озадачены: почему никогда не прилетает по Конча-Заспе?

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Элитный поселок олигархов и политиков Конча-Заспа на юге Киева – это украинский «бермудский треугольник», куда ничего не попадает и где исчезают люди. Об этом на канале «Новости.LIVE» заявил бывший замкомандующего Силами спецопераций ВСУ, экс-замсекретаря Совбеза Украины Сергей Кривонос, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Можете мне объяснить как человек военный – ни одного обломка никогда на Конча-Заспу нигде. Я за то, чтобы вообще никаких обломков ни на что не летело. Я ни к чему не призываю, просто люди отмечают, что ни разу, Старообуховская трасса, там вообще ничего никогда не было», – поделился подозрениями телеведущий Сергей Дойко.

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«Правильно, потому что это украинский «бермудский треугольник», туда ничего не попадает. А те, кто попадают туда, оттуда уже вырваться не могут», – ответил Кривонос.