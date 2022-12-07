Киевская пропаганда: Ленд-лиз не нужен, пока отстёгивает дедушка Байден

Пресловутый ленд-лиз, о котором кругом говорят, весьма переоценённая мера, особенно на фоне того, что США и так фактически безвозмездно выдают Украине оружие и ассигнации.

Об этом в своём видеоблоге заявил украинский пропагандист, русофоб и главред киевского издания «Цензор» Юрий Бутусов, передает корреспондент ПолитНавигатора».

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«Сам по себе ленд-лиз – это не какая-то чудодейственная панацея. У нас люди воспринимают, что ленд-лиз – это какой-то припрятанный запас оружия, который не дают, потому что это ленд-лиз. Всё не так. У США ограниченные запасы вооружения, у них своя оборонная стратегия, у них есть военное присутствие по всему миру – Южная Корея, Тайвань, Ближний Восток, и всюду для контроля обстановки им нужно сосредотачивать вооружённые силы, и у них есть своя стратегия. Они пытаются не допустить прямого вмешательства в конфликт, и у них есть своё понимание, что такое прямое вмешательство, и до каких масштабов оно может доходить. Поэтому не надо думать о ленд-лизе, мы сейчас получаем прямым указом президента США оружие, это ничем не хуже, наоборот – даже лучше и удобнее для нас, чем ленд-лиз. Надеюсь, что он всё же начнётся, когда нам США начнут увеличивать объёмы издержек на поддержку Украины. Думаю, можно даже без ленд-лиза отработать, если указом президента и законами Конгресса нам будут выдаваться ассигнования», – пел песни пропагандист.

«Однако если будет ленд-лиз, он будет незаменимый, если масштабы войны увеличатся, и нам будет намного больше предметов поставок. Не только оружия, но и обеспечения вообще, когда сейчас Россия вполне вероятно уничтожит всю энергосистему или её большую часть. Поэтому ленд-лиз – это не панацея, нужно спокойно к этому относиться, нам нужно считать масштабы вооружения, масштабы поставок – вот это имеет значение. А каким образом его поставляют, какими законами или каким указом – это вопрос второстепенный», – резюмировал Бутусов.