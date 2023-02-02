Киевская пропаганда морально готовит население к сдаче Донбасса Западом
Россия предпримет попытку полностью освободить территории республик Донбасса до апреля, пока ВСУ не смогут воспользоваться предоставленным Западом тяжёлым вооружением, чтобы перевести конфликт в переговорную фазу.
Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«То, что они строят оборонительные сооружения везде – и в Запорожской области, в Херсонской они пытались какие-то линии строить, и на Донбассе эти «линии Вагнера» появляются, то есть они строят оборону, а не наступление.
Они пытаются максимально зафиксировать эти территории, естественно, прорвать оборону на Бахмутском направлении, Угледарском, сейчас у них ещё появляется на Лиманском, всё это с одной целью. Донецкая и Луганская области должны быть объявлены полностью оккупированными, и Путин может объявить победу, конец СВО.
Всё, мы победили, призываем Украину и Запад остановиться, мы за мир. Я считаю, всё идёт к этому, это единственное, на что Путин может претендовать», – трепался он.
«Таким образом, он может изменить стратегическую картину. То есть все в мире могут сказать, Китай, Индия, некоторые ребята даже в Европе, Орбан (премьер-министр Венгрии – ред.), например, скажет: «Посмотрите, Путин вам сделал предложение о мире, ведь Донбасс – это же не всё так однозначно, ведь 8 лет бомбили, и всё остальное, давайте подумаем, может быть, легче всё-таки остановиться?».. И на этом они могут сыграть, сбить темп помощи Запада, сбить темп украинского наступления.
Потому что они понимают, что эти 300 танков, разговоры о самолётах, дальнобойные ракеты и так далее – в апреле, когда это всё начнётся с украинской стороны, там будет [мало не] покажется на Донбассе, на юге и на других территориях», – рассказал Самусь.
Спасибо!
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