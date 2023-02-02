Киевская пропаганда морально готовит население к сдаче Донбасса Западом

Россия предпримет попытку полностью освободить территории республик Донбасса до апреля, пока ВСУ не смогут воспользоваться предоставленным Западом тяжёлым вооружением, чтобы перевести конфликт в переговорную фазу.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«То, что они строят оборонительные сооружения везде – и в Запорожской области, в Херсонской они пытались какие-то линии строить, и на Донбассе эти «линии Вагнера» появляются, то есть они строят оборону, а не наступление.

Они пытаются максимально зафиксировать эти территории, естественно, прорвать оборону на Бахмутском направлении, Угледарском, сейчас у них ещё появляется на Лиманском, всё это с одной целью. Донецкая и Луганская области должны быть объявлены полностью оккупированными, и Путин может объявить победу, конец СВО.

Всё, мы победили, призываем Украину и Запад остановиться, мы за мир. Я считаю, всё идёт к этому, это единственное, на что Путин может претендовать», – трепался он.