Киевская пропаганда морально готовит население к сдаче Донбасса Западом

Вадим Москаленко.  
02.02.2023 18:57
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Дипломатия, Донбасс, Запад, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Россия предпримет попытку полностью освободить территории республик Донбасса до апреля, пока ВСУ не смогут воспользоваться предоставленным Западом тяжёлым вооружением, чтобы перевести конфликт в переговорную фазу.

Об этом в эфире интернет-канала «Politeka» заявил украинский военный эксперт Михаил Самусь, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Россия предпримет попытку полностью освободить территории республик Донбасса до апреля, пока ВСУ не смогут...

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«То, что они строят оборонительные сооружения везде – и в Запорожской области, в Херсонской они пытались какие-то линии строить, и на Донбассе эти «линии Вагнера» появляются, то есть они строят оборону, а не наступление.

Они пытаются максимально зафиксировать эти территории, естественно, прорвать оборону на Бахмутском направлении, Угледарском, сейчас у них ещё появляется на Лиманском, всё это с одной целью. Донецкая и Луганская области должны быть объявлены полностью оккупированными, и Путин может объявить победу, конец СВО.

Всё, мы победили, призываем Украину и Запад остановиться, мы за мир. Я считаю, всё идёт к этому, это единственное, на что Путин может претендовать», – трепался он.

«Таким образом, он может изменить стратегическую картину. То есть все в мире могут сказать, Китай, Индия, некоторые ребята даже в Европе, Орбан (премьер-министр Венгрии – ред.), например, скажет: «Посмотрите, Путин вам сделал предложение о мире, ведь Донбасс – это же не всё так однозначно, ведь 8 лет бомбили, и всё остальное, давайте подумаем, может быть, легче всё-таки остановиться?».. И на этом они могут сыграть, сбить темп помощи Запада, сбить темп украинского наступления.

Потому что они понимают, что эти 300 танков, разговоры о самолётах, дальнобойные ракеты и так далее – в апреле, когда это всё начнётся с украинской стороны, там будет [мало не] покажется на Донбассе, на юге и на других территориях», – рассказал Самусь.

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