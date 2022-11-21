Киевская пропаганда: «Мы давно проиграли России. Украинцы воюют с малороссами»

21.11.2022  09:45 (Мск), Киев
Игорь Шкапа.  
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Дзен, Россия, Русофобия, Украина, Херсон


В Херсоне министерство культуры, возглавляемое Александром Ткаченко, сыграло на руку России.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет журнал «Український тиждень».

В Херсоне министерство культуры, возглавляемое Александром Ткаченко, сыграло на руку России. Об этом, передает...

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Автор материала возмущается, что русские во время отступления из Херсона вывезли останки Григория Потемкина, а также памятники полководца Александра Суворова и адмирала Федора Ушакова, но при этом признает, что «последних, в конце концов, мы бы и так рано или поздно демонтировали».

Кроме того, отмечается, что вывезены экспонаты из фондов ряда херсонских музеев и библиотек. При этом от минкульта «централизованных распоряжений об эвакуации уже после полномасштабного вторжения не было».

«Так невольно (ибо не может Минкульт это делать сознательно или как?) Ткаченко и компания сыграли на руку врагам, которые вместе с геноцидом устраивают и культуроцид. Ведь русские руководствуются мнением, что если уничтожить все украинские архивы, то будет легче доказать, что никакой Украины нет. А без старых изданий, в частности, Херсонской библиотеки, новейшим российским геббельсам будет проще потом рассказывать о «Новороссии».

Без документальных подтверждений нам останется только пропаганда и участие в информационной войне, которую мы России давно проиграли и только сейчас начинаем потихоньку наверстывать, хоть и не без помощи международных союзников», – говорится в статье.

Утверждается, что «война России с украинской культурой — это почти тысячелетнее противоборство, если считать со времен похода Юрия Долгорукого на Киев, где он первый раз княжил в 1149—1151 годах».

«Проигранных нами битв в этом поединке так много, что никакими списками не передать нашу боль и наши необратимые потери, которые еще и не всегда могут быть задокументированы», – сокрушается журнал.

При этом признается, что на Украине всегда находились сочувствующие России, на которых «всегда в нашем культуроциде условная Москва опирается».

Резюмируя, «УТ», признает, что «эту войну украинцы часто ведут против своих же малороссов».

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