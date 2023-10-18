Киевская пропаганда: Мы рано радовались победе польских либералов

В Киеве рано радовались тому, что по итогам прошедших выборов в Польше сменится правительство.

Об этом, передает корреспондент ПолитНавигатора, пишет киевское антироссийское пропагандистское интернет-издание «Левый берег».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Viber.

«Киев надеется закрыть зерновой вопрос, что украинские товары будут беспрепятственно попадать на польский рынок, которые удастся транспортировать в другие государства Европы. По идее, правительство Туска действительно не захочет портить отношения с Еврокомиссией и нивелировать обязательства, закрепленные в Соглашении об ассоциации между Украиной и ЕС, которую Польша, кстати, подписала. Впрочем, это не означает, что Варшава оставит попытки защитить польского фермера и крестьянина. Во-первых, среди членов коалиции – Польская крестьянская партия. Ее представители не просто стремились запретить реализацию украинского зерна и других продуктов в государстве, они добивались ограничений на нашу аграрную продукцию и блокировали магистрали, по которым курсировал транспорт с украинскими грузами», – пишет «ЛБ».

При этом указывается, что позиция польской элиты по отношению к украинскому зерну и другим продовольственным товарам связана не только с избирательной риторикой.

«Польша остается основным получателем субвенций Европейского Союза. Эти деньги она вкладывает в развитие, в частности модернизацию аграрного сектора. Ранее Украина глобально не угрожала польской экономике, хотя время от времени возникали проблемы со снабжением яблок, ягод и т.д. Сейчас ситуация кардинально поменялась. Поляки поняли, что через несколько лет Украина может присоединиться к Европейскому союзу. А это уже совсем другая история: Киев может стать главным реципиентом фондов ЕС, сейчас, напомним, это Варшава. Украинские товары за счет дешевой рабочей силы, отсталых, однако менее затратных технологий сами по себе создадут проблемы польскому производителю. Продовольствие, сталь, лесоматериалы – неполный список позиций, где Украина будет конкурировать с Польшей на европейском и других рынках. Да и не стоит забывать об украинском рынке услуг: наши специалисты явно меньше стоят и отчасти профессиональнее польских», – продолжает издание.

По мнению автора, введенные на сегодня польские ограничения «следует воспринимать не только как избирательную риторику, которая пройдет после выборов, а как условия, которые польская сторона выдвинула еще до момента переговоров о вступлении Украины в ЕС».

«Мы уже видели, как выглядит коммуникация по этому поводу с польскими консерваторами. Посмотрим, как будут вести себя либералы. Однако опять-таки они не будут играть против интересов Польши», – говорится в статье.

В материале отмечается, что партии, которые сформируют новую коалицию, едва ли будут распространять антиукраинскую пропаганду.

«Они не будут заявлять о засилье украинских беженцев в Польше. Однако это не означает, что часть польского общества, которая агитировала за те или иные решения против граждан Украины, резко изменит свое мнение. Польские безработные так же будут сетовать на украинских работников, а польские женщины – на украинок (эта проблема есть, хотя мало кто о ней сейчас говорит). Подобное можно сказать и об исторических дискуссиях. Маловероятно, что Туск и его правительство зададут раздражающие вопросы нашей общей истории в центр внимания. Однако сами они не исчезнут из польского политического и научного дискурса», – резюмирует «ЛБ».