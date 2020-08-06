Киевская пропаганда негодует: Белорусы считают русских братским народом

06.08.2020, Москва, Елена Острякова

Даже настроенные оппозиционно белорусы продолжают позитивно относится к России и не воспринимают русских как угрозу.

Об этом на youtube-канале либерала Марка Фейгина заявил московский корреспондент агентства УНИАН Роман Цимбалюк, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Люди в Минске такие, как мы образца 2013 года. Вот эти дебильные словечки и словосочетания «это наш братский народ» – они этого не могут. А потом в один прекрасный момент приходят «зеленые люди» и вспарывают животы. Понятно что уровень ненависти и невосприятия Александра Григорьевича очень высок, но народ тупо не воспринимает российскую угрозу. Абсолютно наивный взгляд», – сказал Цимбалюк.

Он считает, что любой из альтернативных политиков, вышедших последние полгода на авансцену белорусской политики, будет подчиняться Кремлю охотнее, чем нынешний президент Александр Лукашенко.

«Все белорусские оппозиционеры напоминают мне оппозиционную платформу «За життя», которую возглавляет кум Путина. Все эти слова, обращения про «братский народ», то, что Цепкало обратился к Путину и обвинил Лукашенко в антироссийской политике, – все это говорят и медведчуковцы, риторика не изменилась. Прозападную оппозицию не слышно, а эти люди как будто конкурируют между собой за первую ночь в Кремле. А Кремлю любого, кто придет на народной волне будет легче подмять, чем Лукашенко», – сказал Цимбалюк.

Стоит заметить, что в постмайданной Украине, как показал опрос Центра Разумкова, 61 % граждан Украины называли русских и украинцев братскими народома. При этом 26% – одним народом.