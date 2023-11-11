Киевская пропаганда объявила, что Россия… проиграла войну

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В неудачах украинского контрнаступления виноват Запад. Но для Киева еще не все потеряно – нужно усилить военную помощь.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», «Газете по-украински» пишет политический аналитик Виктор Каспрук.

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«Первоначальная западная концепция, что Украина «не может проиграть» вовсе не означала, что Украина «должна победить». А это существенная разница, и, как мы видим, она обходится нам сейчас очень дорого. Потому что именно она и привела к этим половинчатым решениям, постоянному колебанию и промедлению с принятием важных решений – с соответствующими последствиями. Сегодня реальность такова, что финансирование военной машины Российской Федерации было увеличено до одной трети государственного бюджета. Что вполне можно трактовать как фактическое объявление войны остальному миру», – считает Каспрук.

Он утверждает, что президент РФ Владимир Путин «целенаправленно работает над подготовкой к Третьей мировой войне и страны демократии не могут закрывать на это глаза».

«Западники всегда совершали ошибку, отмечая, что Украина получает большую поддержку, но не признавали, что Украина получает недостаточную поддержку. Поэтому первоочередным приоритетом для Европейского Союза, по сравнению с которым путинская Россия, несмотря на ее гигантские размеры, является экономическим карликом, должна стать не экономия расходов на поддержку Украины, а резкое увеличение военной помощи украинскому государству», – требует автор.

По его словам, Россия уже… проиграла войну.

«Если бы украинское контрнаступление было полностью успешным, тогда война бы закончилась. Путина больше не было бы при власти, и вся российская система развалилась бы. Теперь же поражение Москвы переносится на 2024 год. Война России в Украине была проиграна Кремлем еще тогда, когда российские войска стояли в нескольких километрах от Киева, но им так и не удалось его заполучить. А сейчас речь идет о существовании России в ее нынешнем виде», – пафосно резюмирует Каспрук.