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22.11.2018, Киев, Владимир Гладков
 
Политика, Пропаганда, Украина
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Киевская пропаганда объявила Украину спасительницей Австралии

Украина показывает всему миру, что является символом успеха, воюя за ценности европейской цивилизации.

Такое мнение в эфире youtube-канала «UKRLIFE.TV» высказал украинский политолог и философ Валерий Дымов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы будем для многих народов, которые населяют современную Россию, надеюсь, символом успеха, а не символом Failed state, который навязывает Путин и проплаченные им эксперты и политики на Украине» – уверяет эксперт.

По его мнению, Украина спасает европейскую цивилизацию и даёт возможность всему миру найти в себе лучшее.

«Мы сегодня воюем за ценности той Европы, за те ценности, на которых построена современная европейская цивилизация. Мы являемся частью европейской цивилизации. И думаю, что если, как писали, закатывается европейская цивилизация, то мы даём ей новый глоток этой свободы. И думаю, что на самом деле, мы восстанавливаем европейскость, воюя против орды на Востоке Украины, и давая возможность тем людям, которые понимают, где их угрозы, в Европе, и в Америке, и в Австралии… Мы даём возможность им всё-таки найти в себе лучшее, и положить это лучшее на алтарь борьбы за свободу» – резюмировал Дымов.

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