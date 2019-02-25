Киевская пропаганда опасается, что партия войны окажется в меньшинстве

25.02.2019, Киев, Максим Карпенко

Население Украины вмиг поменяет свое отношение к «героям АТО», волонтерам и прочим поддерживающим карательную операцию на Донбассе, как только власть в Киеве сменится на менее националистическую.

Об этом в своем блоге заявил меджлисовский пропагандист, бывший российский журналист Айдер Муждабаев.

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Он, как передает корреспондент «ПолитНавигатора», уверяет, что нынешние «свидомые» быстро станут маргиналами в сознании большинства.

«Если придет президент, который будет пренебрегать четкими формулировками и четко не говорить «Нет, стоп, это мы делать не будем, с этим договариваться не будем», все рухнет очень быстро. Рухнет так быстро, что мы даже не заметим. И сейчас те люди, которых большинство якобы уважает, там, защитники родины, ветераны АТО, волонтеры и так далее, вдруг эти же люди, которые ходят вокруг них сейчас с добрыми лицами, они скажут: «Ребят, а вы маргиналы, вы за войну, вы – партия войны, вы нам не нужны больше, у нас теперь будет мир».

И вдруг выяснится, что все люди, которые стояли на Майдане, патриотически настроенные, трезвые и здравые люди, политики, не политики, кто угодно окажутся в меньшинстве в общественном сознании», – опасается Муждабаев.