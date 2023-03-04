Киевская пропаганда признала, что боится русскую культуру

Лишь после разрушения Москвы и Кремля можно будет позволить людям восхищаться мастерством выдающихся российских музыкантов.

Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интерент-издание «Зеркало недели».

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«Невозможно уничтожить культуру (нам ли не знать?). Вернее, возможно — вместе со всеми ее носителями. Но «великой русской культуре» даже это не угрожает, потому что у нее нет в строгом смысле слова конкретного народа-носителя. Ее даже невозможно эффективно закенселить. И это, несмотря ни на что, хорошая новость.

Однако культура, которая постоянно порождает монстра, нуждается в каком-то аналоге экзорцизма. Из нее нужно «изгнать беса» — развеять миф, которым заражена и пропитана эта культура, миф, который ее отравляет и превращает в отраву, разлитую по всему миру.

Миф о «величии». Об «особом пути». О том, что она вообще существует — эта «великая культура великого народа», где, как в плавильном котле, все общее, все едино, все и все одинаково ценны и нет гения без злодейства, и даже самого злодейства нет, если оно оказалось достаточно эффективным и достигло «высокой цели». Миф о том, что «величие культуры определяется ее самыми высокими достижениями», – говорится в статье.