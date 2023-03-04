Киевская пропаганда признала, что боится русскую культуру
Лишь после разрушения Москвы и Кремля можно будет позволить людям восхищаться мастерством выдающихся российских музыкантов.
Об этом, передает корреспондент «ПолитНавигатора», пишет киевское интерент-издание «Зеркало недели».
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«Невозможно уничтожить культуру (нам ли не знать?). Вернее, возможно — вместе со всеми ее носителями. Но «великой русской культуре» даже это не угрожает, потому что у нее нет в строгом смысле слова конкретного народа-носителя. Ее даже невозможно эффективно закенселить. И это, несмотря ни на что, хорошая новость.
Однако культура, которая постоянно порождает монстра, нуждается в каком-то аналоге экзорцизма. Из нее нужно «изгнать беса» — развеять миф, которым заражена и пропитана эта культура, миф, который ее отравляет и превращает в отраву, разлитую по всему миру.
Миф о «величии». Об «особом пути». О том, что она вообще существует — эта «великая культура великого народа», где, как в плавильном котле, все общее, все едино, все и все одинаково ценны и нет гения без злодейства, и даже самого злодейства нет, если оно оказалось достаточно эффективным и достигло «высокой цели». Миф о том, что «величие культуры определяется ее самыми высокими достижениями», – говорится в статье.
Автор призывает поступить с Россией так, как поступили в свое время с нацистской Германией.
«Аналогия прямая: когда [украинский летчик, взявший свой позывной в честь гитлеровского аса Эриха Хартманна] Karaya или любой его побратим нацарапает куском кирпича на кремлевской стене «Развалинами Спасской башни удовлетворен» — вот тогда можно будет восхищаться мастерством Гергиева, слушать Нетребко, Башмета, Мацуева, да хоть Петросяна. Если еще кто-нибудь захочет их слушать», – отмечается в публикации.
При этом издание признает, что развеять «русский культурный миф» будет непростой задачей.
«Но нам необходимо это делать и убеждать в этой необходимости мир: пока миф «великой культуры» жив, из него будет бесконечно возрождаться один и тот же упырь. Усилия по деколонизации, которые мы предпринимаем, уже приносят плоды. Но их может оказаться недостаточно для преодоления мифа, к которому привыкли и который многие — и в мире, и даже у нас — продолжают любить», – резюмирует «ЗН».
Спасибо!
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