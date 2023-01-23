Киевская пропаганда признала, что натовские танки появятся у ВСУ не скоро
Украина может получить натовские танки не ранее конца этого – начала следующего года.
Об этом в своем блоге заявил украинский военкор и главред антироссийского пропагандистского портала «Цензор.нет» Юрий Бутусов, передает корреспондент «ПолитНавигатора»
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«У Украины нет пока что качественной организации по эксплуатации собственной и трофейной боевой техники. У нас большие проблемы с ремонтом, с качеством эксплуатации, с применением той техники, которая у нас уже давно освоена – советских образцов. Потому на том уровне, на котором у нас сейчас развитие технической базы, квалификации, советская техника – советского производства, российская трофейная техника, техника советских образцов из стран НАТО, которую нам поставляют, – это оптимальные для нас танки.
Но нам нужны «Леопарды-2», нам одну роту танков дает Польша и роту танков такого же класса, «Челленджер-2» дает Великобритания. Нам такие танки нужны, чтобы наши танкисты научились применять западные танки, наши инженеры и, особенно, в первую очередь наше командование, научилось их использовать, эксплуатировать, накопило опыт, создало ремонтные подразделения, проанализировало их систему обеспечения и после этого мы смогли уже приступить к перевооружению», – сказал Бутусов.
«Натовские танки для нас – это перспектива, не ближайшая, но ближайших лет. Я думаю, они начнут поступать в более значительном количестве в конце 23-го года и в более значительном уже в 24-м году. Потому что это оружие другого класса, его нужно научиться применять эффективно.
Оно более сложное, требует более высокой квалификации, оно нуждается в более грамотном планировании, более грамотных тактических действиях. Это более тяжелые танки, которые в нашем черноземе могут намного легче утонуть. Это танки, которые тоже уязвимы от многих видов вооружения», – заявил Бутусов.
Спасибо!
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